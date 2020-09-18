2020年青岛国际水大会召开

人民网北京9月18日电 9月16日，由中国科学技术协会和青岛市人民政府主办，国际水协会支持，青岛市科学技术协会、中国水利企业协会脱盐分会等单位联合承办的2020年青岛国际水大会在山东省青岛市召开。

大会以“水—生命之源 发展之基”为主题，通过主题报告、技术交流、企业家座谈和产品展示等形式，围绕工业废水资源化利用、海水及再生水等非常规水资源利用、智慧水务等热点领域进行深入探讨和交流，并对近年来节水与水处理产业发展情况以及“十四五”产业发展方向进行了充分研讨。大会同期组织围绕工业非常规水利用标准化工作进行了座谈。

(责编：李都也(实习生)、李栋)