2020年青岛国际水大会召开

人民网北京9月18日电 9月16日，由中国科学技术协会和青岛市人民政府主办，国际水协会支持，青岛市科学技术协会、中国水利企业协会脱盐分会等单位联合承办的2020年青岛国际水大会在山东省青岛市召开。
大会以“水—生命之源 发展之基”为主题，通过主题报告、技术交流、企业家座谈和产品展示等形式，围绕工业废水资源化利用、海水及再生水等非常规水资源利用、智慧水务等热点领域进行深入探讨和交流，并对近年来节水与水处理产业发展情况以及“十四五”产业发展方向进行了充分研讨。大会同期组织围绕工业非常规水利用标准化工作进行了座谈。
发改委：投资增速逐月回升向好 连续5个月保持正增长 人民网北京9月16日电（许维娜）16日上午，国家发展改革委举行9月份例行新闻发布会。国家发展改革委新闻发言人孟玮表示，今年以来，投资增速一度出现大幅下滑情况。1—2月份，投资下降24.5%。2月份以来，按照党中央决策部署，各地方、各部门统筹…【详细】
发改委：蔬菜市场供应有望在短时间内恢复 人民网北京9月16日电（记者毕磊）16日上午，国家发展改革委举行9月份例行新闻发布会。国家发展改革委新闻发言人孟玮表示，从8月份数据看，蔬菜价格环比上涨6.4%，主要原因是受强降雨、洪涝等不利天气影响，加之夏秋交替、蔬菜换茬，部分地区出…【详细】
胡润百富《2020中国互联网保险中介服务平台Top10》发布 2020年9月16日，胡润研究院发布了《2020中国互联网保险中介服务平台Top10》，按照近两年来互联网平台在保险中介领域的市场实力和创新能力，评选出了中国10强互联网保险中介服务平台，腾讯旗下保险代理平台微保位列榜首，蚂蚁集团旗下蚂…【详细】
麻辣财经：服贸会，全球服务如何互惠共享？ 服贸会来了！这是一场全球服务业的盛会，它吸引了148个国家和地区的1.8万家企业和机构，共有10万人注册参展参会。 中国国际服务贸易交易会，是专门为服务贸易搭建的国家级、国际性、综合型大规模展会和交易平台，自2012年起已举办6届。…【详细】