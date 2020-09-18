博鳌亚洲论坛全球健康论坛第二届大会推介会成功举办

9月15日下午，博鳌亚洲论坛全球健康论坛第二届大会推介会暨联合国采购市场战略研讨会在北京中关村生命科学园成功举办。博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会组委会副主任罗晓芹，中关村生命科学园总经理王文礼，中国联合国采购促进会常务副会长、秘书长、党支部书记王栩男，北京华通国康公益基金会理事长陈冉到会致辞。德国默克、强生中国、诺华集团、赛诺菲、复星医药、BD、以岭药业等企业代表，美国先进医疗技术协会、中国健康管理协会等行业协会及媒体代表等约100人参会。

罗晓芹表示，大会将着力搭建开放、包容、平等、共赢的专业化国际平台，促进跨界、跨领域国际交流与务实合作，同时将融合各方国际资源助力山东青岛健康产业的落地和发展。第二届大会将与更多国际组织、行业机构、全球企业及地方政府展开深度合作、资源融合和产业落地。大会以更开放的姿态和更广阔的视野，欢迎更多的机构和企业加入，一起集聚全球意愿和共识，积极追随共同命运、共同进步的世界发展潮流，真正做到促进全民健康、为全人类健康福祉做出贡献。

王栩男指出，中国联合国采购促进会将携手全球健康论坛大会，同有关国际组织和具有国际影响力的企业，拓展更多元交流渠道，建立更广泛合作机制，搭建更有效经贸平台，推动更多企业参与联合国等国际组织采购和贸易活动，同时也将与大会一起助力更多山东青岛企业更好参与国际公共采购市场，营造良好的国际贸易环境，推动建设开放型经济建设。

陈冉表示，北京华通国康公益基金会将与大会建立长效的多元化合作，在新形势下共同打造双循环的国内外医疗合作平台，在人才培养、科研合作、学科共建方面融合资源，共同助力公共卫生应急体系的不断完善，推进公共卫生健康事业发展。

据悉，博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会是博鳌亚洲论坛在大健康领域搭建的汇集政商产学研、高端对话与务实合作、具有广泛代表性和权威性的综合性交流合作平台。全球健康论坛大会于2019年6月在青岛成功举办首届大会。（牛广文）

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