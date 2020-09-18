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力促双循环：京东9.9超级秒杀节背后的内需释放新探索

2020年09月18日17:04  来源：海外网
 
原标题：力促双循环：京东9.9超级秒杀节背后的内需释放新探索

　　8月，看着满园即将成熟的猕猴桃，经营果园的老纪既兴奋又紧张。

　　“9月是品尝猕猴桃的最佳时节，这个时候的猕猴桃又软、又甜、汁水多。”如何将满园的猕猴桃快速卖出,成了老纪每年9月的当务之急。

　　随着数字经济的发展，电商端的产品销售占比越来越大，老纪今年在京东开了线上网店，希望这个电商新渠道能帮他打开更大的销路。

　　但网店经营十分倚重电商购物节，猕猴桃的丰收季在9月，恰恰卡在了京东618和京东11.11之间的空档期。看着其它水果每年在这两个大促期间大卖，老纪别提多羡慕了。

　　今年，让自己的猕猴桃也过一次节，成了老纪的心愿。

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　　京东9.9超级秒杀节 破圈接棒6.18释放消费力

　　其实，事情在去年就有了改变。相比以前每年仅有618和11.11两个大的购物节，2019年，一些零售、电商平台开始瞄准9月市场打造购物节，京东开启了“99秒杀嗨购日”，天猫也推出了“99划算节”。今年，9月购物节变得更加热闹，以京东9.9超级秒杀节和天猫的99划算节为首，苏宁易购和拼多多也携“99超级斩”、“9月秒杀节”加入，整个零售、电商市场如火如荼，迎来了小爆发。

　　这背后是有深层次原因的。

　　国家统计局9月15日公布的数据显示，今年8月份社会消费品零售总额33571亿元，同比增长0.5%。8月份，汽车类、金银珠宝类、化妆品类和通讯器材类商品的零售额均实现两位数增长，同比分别增长了11.8%、15.3%、19.0%和25.1%，增速比7月份提高了几个、十几个百分点。国内消费市场正摆脱疫情的影响越来越好，这也预示着9月经济将持续改善、再迎消费旺季。

　　京东9.9超级秒杀节，及时且有效地填补了京东618到京东11.11中间的大促空档，老纪的猕猴桃可以过节了。

　　京东9.9超级秒杀节期间，京东设计了一系列吸引消费、助力商家的玩法：一是“超级秒杀”，以超低价的头部品牌产品吸引消费者关注，为秒杀节引流。二是“超级百亿补贴”，推出极致性价比的商品，即便秒杀没抢到，仍然可以买到实惠。三是“预告预售”，在减轻商家物流、库存、现金流等压力的同时，也增加了品牌曝光时间和营销周期，吸引消费者长时间停留。等消费者进来之后，发现好处远不止于此，还有更多高性价比的商品值得买。

　　消费者下单，获利的是商品背后上中下游整个产业链。今年一季度，受疫情影响，国内经济发展放缓，人们因宅家暂时抑制了消费需求；二季度，随着疫情防控逐渐平稳，经济开始复苏，被抑制的消费需求在京东618开始大规模释放。

　　在双循环的新发展格局下，9月电商购物节的推出尤为合时宜。在消费端满足消费者对美好生活的追求，继续拉动内需，延续8月的消费热潮；在供给端消化农民丰收季、产业带复工复产的产能，助力供给侧改革和经济持续向好发展。

　　短短几天的京东9.9超级秒杀节，背后是对国内大循环的推动，不可小觑。

　　京东秒杀以销定产 C2M爆品制造机激发消费新动能

　　今年京东9.9超级秒杀节，不得不提的一个热词就是“C2M”。通过C2M反向订制，让商品更“懂你”，京东秒杀打造出一个又一个爆款产品。

　　C2M同时在消费市场、资本市场表现优异，并非偶然。 在经济双循环中，国内市场消费升级是内循环的重要动力。C2M反向定制，利用消费者的海量数据反向驱动上游制造商，生产出满足不同细分消费群体的个性化产品，是激发消费需求、推动消费升级的利器之一。

　　京东9.9超级秒杀节着力打造C2M产品，依托京东大数据，京东秒杀洞察到多元化的用户需求，可及时捕捉潮流与热卖趋势，与商家沟通进行爆款的反向定制。“因为有京东秒杀的流量支持，定制产品可以获得巨大的曝光量，根据通常的曝光转化率可预估出大致销量，帮助商家以销定产，最大化降低库存，降本增效，消费者最终拿到的一定是高性价比、满足其个性化需求的C2M好物。”京东秒杀负责人表示。

　　以十月稻田的一款C2M定制大米为例，京东秒杀通过大数据分析，发现在黑龙江延寿当地多个大米细分品类中，长粒香是在下沉新兴市场销量占比最高、且有持续性高增长的类别。京东秒杀与十月稻田合作，从产品源头出发，双方共同在延寿挑选优质的长粒香原粮；京东秒杀通过确定性流量及资源投入，以销定产，撬动十月稻田在稻米脱壳加工、仓储、入袋包装、物流配送等方面降低成本、提升效率。由于每个环节都有数据支持的精准测算，加上类似从消费者端组团产生的“大宗采购”，这款品质、包装都升级的产品价格不涨反降，京东秒杀价比行业常规价格降低了25%，8月底一上市就成为单场秒杀前三的单品。在9月9日当天，这款定制大米再次激发了新兴市场的消费热情，销量达到了8月日均的30倍，成为长粒米TOP3单品。

　　此外，与洁丽雅定制的棉柔巾新品，9月9日当天成交销量近2万件，位列棉柔巾品类销售前三；与华为荣耀反向定制的智慧屏X1智能电视，一上市便成为智慧屏领域的“网红”；还有在家就能享受电影院观影体验的极米Z6X投影仪熊猫定制礼盒、联想小新笔记本等反向定制商品，也都凭借极致性价比与个性化体验的优势，赢得了消费者青睐。

　　京东C2M模式，在激发消费潜能、推动供给侧改革上力量彰显，有效助力双循环。

　　产业带直播寻源 一日一带唤醒产业新动力

　　京东9.9超级秒杀节的另一个亮点是产业带直播。如果说C2M是通过高性价比、充分满足个性化需求的产品吸引消费者，那么，产业带直播则是通过源头消费场景的打造、加上减少中间环节提高性价比来吸引消费者。

　　此次京东9.9超级秒杀节，联动陕西猕猴桃、辽宁盘锦大米、山东食用油、浙江永康锅具、重庆竹浆纸、浙江湖州童装等国内知名的产业带，每天给予一场产业带直播重磅流量扶持，为消费者打造眼见为实的源头消费场景。

　　稻田上空飞着鸟儿，稻田里养着螃蟹，捕捉到的河蟹，正好与稻米一起现场制作一锅蟹田粥，蟹稻共生，妙不可言。这是京东9.9超级秒杀节中盘锦大米产业带的直播画面，屏幕外的观众似乎都能感受到鲜甜。

　　因为不施农药、化肥，蟹田米的亩产比普通米要少几百斤，再加上每年只收一季，所以比南方的二、三季大米价格要高一些。为了让更多消费者品尝到盘锦蟹田米，京东秒杀“寻源记”在直播间里设置了“1元抢大米”的促销力度，并推出5公斤的便利装，每公斤的秒杀价比日常零售价低50%。优质产品+实惠价格，吸引了很多新兴市场的消费者，下单数据显示，这场直播中购买盘锦蟹田米的消费者有66%来自3-6线新兴市场。

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　　看的明白、买的放心，没有中间环节，产业带源头好物自然备受消费者青睐。9月5日当天，陕西猕猴桃产业带的销量大爆发，老纪卖出的猕猴桃加起来，足够一个三口之家吃一年。9月8日的云南鲜花产业带直播，让消费者身临其境“走入”花田，加之低于日常价50%的秒杀价，大大激发了鲜花消费潜能。这一天并不是特别的节假日送花高峰期，但消费者当天买走了20万枝花，其中70%来自下沉新兴市场。

　　京东通过产业带直播，在供给端与消费端之间建立了高效的沟通桥梁，帮助厂家打开销路，助力产业带经济持续复苏，并通过数字化手段推动产业带转型升级，更好地融入国家双循环的新发展格局中。

　　借助C2M以销定产，融入产业带直播等新玩法，让产业带好物走出来、大牌“沉下去”，京东9.9超级秒杀节在9月各大平台的购物节中拔得头筹，不仅让老纪的猕猴桃过了一次节，也为众多品牌和产业带厂商打造了又一全新的增量场，助力它们在内循环中顺畅转起来。

(责编：毕磊、夏晓伦)
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