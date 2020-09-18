商务部：1-8月我国服务外包合同额、执行额实现双增长

人民网北京9月18日电 （栗翘楚）据商务部网站消息，2020年1-8月，我国企业承接服务外包合同额8503.9亿元人民币（币种下同），执行额5867.1亿元，同比分别增长8.2%和12.5%。其中，承接离岸服务外包合同额5066.7亿元，执行额3561.5亿元，同比分别增长6.8%和13.3%（以美元计算，承接服务外包合同额1230亿美元，执行额849.7亿美元，同比分别增长5.3%和9.7%，其中承接离岸服务外包合同额732.5亿美元，执行额516.5亿美元，同比分别3.4%和10.7%）。

商务部服贸司负责人表示，1-8月我国服务外包产业发展呈现以下特点：

从结构看，1-8月我国企业承接离岸信息技术外包（ITO）、业务流程外包（BPO）、知识流程外包（KPO）执行额分别为1668.8亿元、589.2亿元和1303.7亿元，同比分别增长14.5%、14.5%和11.3%。ITO中的集成电路和电子电路设计服务外包离岸执行额258.1亿元，同比增长49.5%；BPO中的供应链管理服务外包离岸执行额212.2亿元，同比增长24.2%；KPO中的医药和生物技术研发外包离岸执行额263.6亿元，同比增长25.4%。

从市场看，1-8月我国企业承接美国、中国香港、欧盟、日本、新加坡、韩国离岸外包执行额分别为798亿元、642.7亿元、567.4亿元、285.7亿元、192亿元和178.8亿元，同比分别增长20.6%、18.8%、7.5%、5.6%、17.5%和20.2%，合计占全部离岸执行额的74.8%。承接“一带一路”沿线国家离岸外包执行额617.5亿元，同比增长7.7%。

从区域看，1-8月京津冀地区承接离岸外包执行额306.6亿元，同比增长31.1%，主要是信息技术和生物医药研发外包增长较快带动。长三角区域承接离岸服务外包执行额1877.9亿元，同比增长10.9%，占全国52.7%。31个服务外包示范城市承接离岸外包执行额3103.2亿元，同比增长13.6%，占全国87.1%。

从主体看，1-8月，民营企业承接离岸服务外包执行额829.2亿元，同比增长18.8%；外商投资企业（不含港澳台商投资企业）承接离岸服务外包执行额1294.5亿元，同比增长14.4%，民营企业和外资企业离岸执行额合计占全国的59.6%。

从就业看，1-8月，我国服务外包产业新增从业人员47.6万，其中大学（含大专）以上学历30.1万，占新增从业人员的63.2%。

(责编：栗翘楚、孙阳)