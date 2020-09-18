2020中关村论坛：探索中国AI开源与产业智能化模式

人民网北京9月18日电（记者毕磊）今日，2020中关村论坛“AI开源创新与产业智能化”平行论坛于中关村国家自主创新示范区展示中心举行。来自政府、企业、学界的领导与嘉宾，共同探讨AI开源创新的价值及产业智能发展趋势。

中国科协学会学术部部长、企业工作办公室主任刘兴平在致辞中讲到，新一轮科技革命正在发力，数字化技术向社会经济生活全面渗透，有望成为后疫情时代世界经济最大的引擎和最可能的拓展空间。开源体系驱动数字技术变革，开源的应用已经突破了单纯的技术层面，成为跨国界大规模协作生产方式的代表。

百度首席技术官、深度学习技术及应用国家工程实验室主任王海峰表示，人工智能高速发展，已成为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量。这其中，人工智能技术的开源创新起到了很大的作用。一方面，开源创新可以加速技术的创新发展，不断拓展人类认知边界和技术边界；另一方面，所有开发者都可以基于开源开放的成果开发自己的项目、产品及业务，更便捷、高效、安全地推进技术创新与应用。从十年前布局人工智能开始，百度即本着开源开放的精神，开放AI核心技术供全社会使用。早在2012年，百度开放了百度翻译API，目前每天翻译量已经达到千亿字符；2013年，百度将语音技术开放，现在百度语音每日调用量已超过150亿；作为百度AI多年技术积累和产业实践的集大成的百度大脑，每日调用量超过1万亿次。飞桨深度学习开源开放平台更是凝聚230万开发者，共同开发各种智能技术及应用，回馈社会。

中国工程院院士、浪潮首席科学家王恩东王恩东通过视频连线的方式，分享了“智算”作为新一轮技术变革中的生产力带来的关键作用。他介绍到，当前，人工智能计算的需求正在呈指数级增长，未来将占据80%以上的计算需求。而承载这种需求的就是AI算力中心即智算中心。智算中心以融合架构计算系统为平台，以数据为资源，能够以强大算力驱动AI模型，对数据进行深度加工，源源不断产生各种智慧计算服务，正在成为经济社会运行的重要基础设施。而智算中心未来也将会越来越开放、融合与敏捷。特别是“开放”，不仅变革了IT产业的生产模式和应用服务模式，持续推动着信息技术的发展，更促进了整个IT产业的生态繁荣。

百度集团副总裁、深度学习技术及应用国家工程实验室副主任吴甜发表主题演讲讲到，在产业与AI结合的整个过程中，AI平台起着越来越重要的作用。越来越多的开源软件在支撑企业的基础创新，随着开源软件自身发展成熟，大量企业可以从更高的技术起点进行创新。在AI产业生态当中，开源深度学习框架是整个产业生态的基础，飞桨作为国内首个自研深度学习产业级开源开放平台，底层的核心框架支撑了开发者从开发到训练、到推理部署整个过程；拥有着超大规模深度学习模型训练技术，多端多平台部署的高性能推理引擎，开发便捷，以及总数达到140+的产业级开源模型库等四大技术领先优势，已建成全面开花的开发者生态。

长期致力于小米技术研究与应用的崔宝秋也在本次论坛上分享了他的观点《智能新时代 拥抱开源》。他指出，云计算与大数据时代离不开开源，AI时代更是与开源相互促进。可以看到的是，中国的开源力量也在不断崛起，类似小米与百度这样的中国企业，都拥有重要意义的开源项目。而拥抱开源更有助于全行业站在“巨人的肩膀上”快速创新。

飞腾公司副总经理张志群发表了题为《飞腾芯算力 智能新引擎》的演讲。他表示，新基建带来了万亿级市场，也为产业智能化升级带来许多机会，更给信息产业提出了算力、协同、安全、应用这四大考验。其中，自主可信、内生安全，是新基建的运行保障；开放联合、应用创新，是新基建的落地关键。飞腾已和像百度这样的AI平台型头雁企业合作打造全国产算力解决方案，并通过开放共享将更多AI能力更好更快地赋能到各行各业中，为新基建的发展做出贡献。

在高峰对话环节，工商银行大数据人工智能实验室副总经理黄炳，中国联通研究院人工智能总监廖军，中车研究院智能产品负责人田寅，Gartner（高德纳）研究咨询高级总监张桐，百度AI技术生态部总经理刘倩等嘉宾展开深度的行业交流。众嘉宾表示，目前业界开源生态与环境正在随着AI大规模落地的进展快速构建。在业务实践中，类似飞桨这样成熟可靠，已被大量产业级应用验证的开源平台，不仅为技术开发和企业创新不断降低着门槛，更为整个产业智能化升级不断加速。现场Gartner还发布了最新调研报告《飞桨推动中国产业智能化之路》，从深度学习趋势判断方面着重分享了飞桨在推动中国产业智能化之路中形成的自我定位、技术优势、技术布局以及生态布局等。

开源开放，是人工智能发展的重要趋势之一。研究和发展技术领先、功能完备、自主可控的核心技术对于推动我国技术创新、产业发展和人才培养等都具有至关重要的作用。本次“AI开源创新与产业智能化”平行论坛不仅展示了产业级深度学习开源平台在人工智能领域带来的创新和赋能，更展示了中国AI系统建设与生态发展的速度与新思路。

(责编：毕磊、夏晓伦)