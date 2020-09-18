四川省电子健康卡领卡量超331万 百家医院实现“码”上就医

以往去不同的医院就诊，挂号前都需要去专门的窗口办理就诊卡，但是现在凭借一部手机即可就诊，并完成从挂号到缴费的医疗服务全流程，当前四川省百万居民正在通过省级官方在线医疗健康服务平台“天府医健通”、各医院微信公众号享受这一就医便利。据了解，截至目前，全省累计329家医疗机构完成院内电子健康应用环境改造，共计注册发放电子健康卡2410万张；自去年11月四川省卫生健康信息中心就“电子健康卡”创新应用展开试点合作标准以来，截至9月17日，通过微信渠道全省领卡量已超331万，日均用卡近10万人，累计用卡2971万余次，并呈持续增长的趋势。

全省百家医院启用电子健康卡“码”上就医

“一档一卡”替代“一院一卡‘解决重复领卡问题

去年11月四川省卫生健康信息中心与腾讯公司就“电子健康卡”创新应用展开试点合作，基于国家电子健康卡标准规范要求，依托腾讯的技术积累和用户触达能力，双方以微信平台作为电子健康卡发放和应用的创新渠道，在四川省范围内推进电子健康卡普及应用，助力互联网+医疗健康惠民便民服务应用落地。

截至9月17日，微信渠道全省上线电子健康卡的医院共计135家，其中三级医院共78家。在开通电子健康卡的医院，大众均可使用微信电子健康卡，实现一码就医。

居民健康卡作为卫生健康部门面向城乡居民设计发放的全国统一标准的就诊服务卡，为顺应“互联网+医疗健康”服务新业态、新趋势，推动医疗健康服务线上线下融合发展，需要创新拓展居民健康卡建设应用，以电子健康卡为新载体，采用国密算法和国产自主可控安全技术，构建卫生健康领域覆盖全体居民、全生命周期的健康身份统一标识和认证服务体系。电子健康卡是“互联网+”新形势下居民健康卡的线上应用延伸与服务形态创新，是各类医疗卫生机构信息互认共享的重要基础平台，是保障城乡居民实施自我健康管理的重要基础工具，是我国全民健康保障工程的重要基础设施。

普及应用电子健康卡，在不增加患者负担的前提下，实现医疗健康服务“一卡（码）通”，有利于全面落实实名制就医，解决医疗卫生机构“多卡并存、互不通用”堵点问题，支撑全民健康信息平台互通共享。

微信渠道电子健康卡试点

腾讯助力医疗机构实现就医“智慧化”

德阳市卫建委和德阳人民医院等是微信渠道试点发卡单位，3月20日，通过“健康德阳”“德阳市人民医院”“德阳市第二人民医院”“什邡市人民医院”等12家微信服务号接入开放平台并上线电子健康卡。4月底，全市所有二级以上医院陆续入驻对接上线 80%，6月底，德阳市全面启用电子健康卡取代就诊卡。目前，德阳市市民通过“健康德阳”微信公众号即可使用电子健康卡可办理全市18家医疗机构的挂号、缴费、查询业务。

在短时间内，电子健康卡大规模启用获得群众一致好评，一方面得益于德阳市卫健委及各医疗机构的支持，一方面得益于微信电子健康卡开发平台提供的技术接口能力，使建设周期从常规的 2 个月缩短至 1 周，建设周期缩短超90%，而改造成本趋近于零。

与此同时，用户领取微信电子健康卡后，可添加至微信卡包，就医时只需出示电子健康卡二维码，即可进行扫码就医，用卡路径更短、更便捷，不易遗忘，大大增强了居民用卡主动性。

德阳市卫建委依托电子健康卡应用平台，通过身份识别、跨机构就医、储存健康与诊疗信息等功能，助力德阳市打造医疗资源精准匹配、线上线下互动的医疗健康服务模式，推进就医过程“智慧化”。

没有手机、手机没电，导致无法就医？

华西二院“刷脸”小盒子带来智慧医疗新体验

在全面开展电子健康卡应用工作的同时，对于不方便使用智能手机的人群，华西二院创新整合，采取人工加自助的模式，安排专人帮助群众在人工窗口或自助机上打印出电子健康卡二维码，实现电子健康卡线下申领和应用。

腾讯联合成都义幻医疗科技有限公司支持华西二院率先在院内投放了集刷脸挂号、刷脸缴费、刷脸注册电子健康卡的终端服务机。如果用户因一些问题无法使用手机微信端电子健康卡，那么在华西二院内，只需通过人脸识别或者输入身份证号获取本人的电子健康卡二维码并打印出来即可使用。如果患者未开通刷脸支付，还可在通过就诊者身份审核确认后，请已开通此功能的同行人员帮忙刷脸支付，最大限度的保证患者能快速便捷的完成就诊。

电子健康卡使用指南详解

1. 电子健康卡与原来的就诊卡有什么差别？

就诊卡不能跨院使用，每次就诊都需要带卡，易出现丢失、忘带卡、卡坏了等情况；电子健康卡，放在手机里，不用重复建卡，永不丢失，即取即用。

2. 哪些人群可申领电子健康卡？

目前具有二代身份证、出生医学证明、居民户口簿、护照、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往内地通行证的居民均可申领电子健康卡。

3. 没有或不适宜使用智能终端设备手机人群，怎样申领和使用电子健康卡？

针对这部分特殊人群，特制了带有二维码的电子健康卡实体卡发放，就医时持电子健康卡实体卡到院，医务人员使用扫码枪读取实体卡的电子健康卡二维码，实现扫码就医流程。

4. 可以绑定家人的电子健康卡吗？

可以，一个微信号可以绑定10张健康卡。

5. 电子健康卡具备哪些基本功能？

1） 挂缴查一卡通用：办理电子健康卡后，持电子健康卡进行挂号、缴费、就诊、查询等活动。

2） 跨区域、跨医院查询：基于电子健康卡，未来可实现不同医疗机构间的电子病历和电子健康档案共享调阅。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)