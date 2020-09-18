为进一步助力疫后餐饮行业线上化转型，最大化激活本地生活服务市场潜能，美团正式推出“春风行动”商户成长计划，计划在一年内投入20亿资源助力100万优质商户走上数字化道路，实现多方面的成长突破。

目前美团堂食和外卖两大核心场景已落地计划，商户能够全面评估自身经营情况，通过完成线上任务，免费获得流量加权、美团补贴、推广代金券等多方面的权益激励。美团方面称，该举措将直接帮助商户线上化营收平均增长30%、平均线上化曝光提升50%。

商户成长计划 助力商户线上营收增长30%

美团研究院数据显示，从餐饮商户数字化使用比例来看，除外卖和线上点单外，其它数字化服务渗透率相对较低，甚至不到 10%，商户数字化转型还有较大空间。

美团此次推出商户成长计划，将聚焦于帮商户更好地懂经营、善营销、做服务，通过线上化工具及手段，对平台商户进行精细化的运营及营销指导，从服务模式上为商户带来更新迭代。

“懂经营”方面，美团从商户粗放型运营痛点入手，帮助商户掌握更高效的经营方法论。计划一年内助力100万优质商户实现线上化营收平均增长30%，同时，为了让更多商户能从这一计划中收益，美团还将定制100堂美团大学经营成长课程，为商户解决70%的行业通用问题。

“善营销”方面，美团将给予商户品牌营销资源倾斜，线上帮助商户提升获客效率及流量变现能力，线下用4.6亿活跃用户为商户引流，预计在一年内，通过全方位整合线上线下资源，助力商户平均线上化曝光提升50%。

“做服务”方面，美团将推出基于美团AI能力的美团商业大脑，全方位帮助商户分析用户对门店的情感曲线变化、对环境偏好等信息，让商户更懂顾客。

夯实经营基本功带动餐饮线上化“二次生长”

目前，美团商户成长计划在堂食和外卖两大核心场景已率先落地，借助评估体系、任务体系以及激励体系三大体系，帮助商户夯实线上化经营“基本功”。

针对商户堂食经营场景，推出了餐饮商户线上经营成长体系，核心解决商户难以获取到店潜客、缺少经营优化方向、口碑传递和沉淀差等痛点，通过评估诊断商户的线上经营能力，帮助商户丰富线上产品，促进线上客流提升并精准到店。目前，该体系已在天津、长沙、厦门、南京、苏州、无锡六个试点城市落地，预计十月份将面向全国商户开放。

针对商户外卖经营场景，美团推出了外卖商家成长体系，核心围绕外卖线上经营核心指标，为商户提供精细化的运营指导及权益激励。商户可以在外卖商家端App后台的详细诊断结果中，自主点击进行功能设置，或跳转至美团大学进行学习，也可联系业务经理通过复合方法提升分数，实现利润增长。目前，该体系已在昆明、泰安及北京部分地区试点落地。

业内人士认为，美团此次推出的商户成长计划为本地生活服务行业商户呈现出清晰的数字化转型路径，将助力越来越多的餐饮商户在经济内循环框架下实现“二次生长”。

此次疫情后，厦门海渔家海鲜餐厅展现出亮眼的恢复能力。疫情发生后，创始人郭志强逐渐加强数字化经营的投入，打通线上营销通路，目前这家餐厅有近一半营业额都来自线上。“我们会根据用户的点餐数据反馈改善菜品，开发出单人餐、双人餐等特色套餐以满足用户多场景的用餐需求，目前套餐已占餐厅整体营收的32%。”在美团店铺的经营中，郭志强摸索到了线上化经营的核心要素，成功让海渔家海鲜餐厅转亏为盈。

美团CEO王兴表示：“美团有责任和义务与商户一起迎接挑战，共同成长。未来美团将进一步发挥本地生活数字新基建的深层能力，为商户进一步提供更多生态激励和政策引导，让商户们未来能够持续共享数字化进程带来的经营红利，真正具备面对线上运营新挑战的能力。”

(责编：乔雪峰、夏晓伦)