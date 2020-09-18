原标题：精准扶贫，从一包乐事薯片开始

2020年可谓是多事之年，接二连三的打击让农产品销售阻力大增，也加大了扶贫助农工作的难度。在此形势下，国务院扶贫办等11个部门组织开展了以“万企参与，亿人同行”为主题的全国消费扶贫月活动，并于9月份在全国各地推进，收到了良好的效果。

作为全国消费扶贫月活动的一部分，由百事公司大中华区、物美集团、多点平台及中国扶贫基金联合推出的“物美扶农，多点乐事”公益项目，在推进甘肃省临夏州东乡族自治县扶贫扶农工作的开展、助力当地农业可持续性发展方面起到了积极的作用，成为了整个消费扶贫月非常亮眼的存在。

“此次百事公司联合物美集团、多点平台、中国扶贫基金会，四方联手打造了该公益项目，是希望可以精准做扶农扶贫，助力中国脱贫攻坚战”。在“物美扶农，多点乐事”公益项目的启动仪式上，百事公司大中华区食品业务高级副总裁兼总经理谢长安表示，衷心希望“精准扶贫，从一包乐事薯片开始”，用实际行动来履行百事公司“植根中国，服务中国，携手中国”的长期承诺，践行百事公司“赢之有道”的企业理念。

“小土豆”撬动“大产业”

谈到扶贫，很多人首先想到的是资金、资源的资助。这固然是扶贫的一种方式，但却并不能解决根本问题，因为它只能解决贫困户的燃眉之急。只有通过产业扶贫的形式，让贫困地区的人民有了适合自己的谋生之道，才能从源头上解决贫困地区的生活难题，做到持久而有效的精准扶贫。“物美扶农，多点乐事”公益项目正是一个产业扶贫的优秀案例，它用一颗颗土豆为起点，有效助力东乡族自治县扶贫助农、帮助当地贫困农户脱贫。

9月8日，由百事公司大中华区携手物美集团、多点平台和中国扶贫基金会发起了“物美扶农，多点乐事”公益项目。整个9月期间，凡消费者在全国500多家物美门店或多点线上平台购买乐事薯片，百事公司将每包捐资0.1元，这笔款项将定向帮扶甘肃省临夏州东乡族自治县贫困农户种植当地特色“富锌土豆”。土豆成熟后将由物美公司进行收购，并以此来丰富北京市民餐桌，打造出“从农田到餐桌”的精准扶农扶贫新模式。

据了解，本次“物美扶农，多点乐事”公益项目预计将捐出100万元公益善款。该笔资金将通过中国扶贫基金会管理和执行，用于支持当地1000贫困农户购买脱毒种薯、地膜、锌肥和其它必须生产材料，帮助他们尽快脱贫。在该项目的带动下，东乡县将有望把土豆这一当地农民的主食和主要收入来源，打造为东乡县的特色农产品品牌，撬动当地土豆产业的进一步发展。

“从农田到餐桌”，扶贫三位一体

百事公司大中华区食品业务高级副总裁兼总经理谢长安表示，“物美扶农，多点乐事”这个公益项目就是汇集了各方资源，包括百事公司旗下乐事品牌的影响力、物美跟多点平台遍布全国的门店、仓储、物流、网络，还有数字化平台的资源，从而实现有机结合，赋能需要关注的社区、群体，并激发消费者和社会的参与，打造可持续的扶贫项目。

消费扶贫、产业扶贫、精准扶贫“三位一体，“物美扶农，多点乐事”公益项目所形成的“乐事资助、物美采购”的全方位立体帮扶模式，不仅形成了“从农田到餐桌”的资源整合，而且实现项目闭环，这种方式也为扶农助农类公益项目注入一股新的思维和方法论。

凭借国际领先的农产品加工技术和丰富的行业资源，百事公司进入中国以来，长期致力于整合上下游供应链并助力各地发展可持续农业，为其赢得了良好的社会口碑。据了解，作为全球最大的食品和饮料公司之一，百事公司在全球每年采购超过10亿吨土豆、燕麦和橙子等农产品，并为全球农业供应链提供超过10万个工作岗位。仅过去10年，就有超过1万名中国农户从百事的农业项目中获益。此次“物美扶农，多点乐事”公益项目也将成为百事公司大中华区助力中国农业可持续发展的经典案例之一。

赢之有道，百事深耕可持续发展

作为社会的重要组成部分，企业存在的意义不仅仅是寻求盈利发展和市场扩张，更在于物质价值和精神价值的传递，在于责任和义务的承担。长期以来，百事公司一直致力于可持续发展，持续投资中国市场，并秉持“赢之有道”的企业理念，既追求可持续营收增长，同时恪守和谐共生、协同发展的可持续发展理念。此次“物美扶农，多点乐事”公益项目也是百事公司履行“赢之有道”理念的具体表现。

企业创造的财富要取之于民，用之于民，只有与社会和消费者形成良好的互动，在共融共生中相互受益，企业才可以获得更长久良性的发展。百事公司正是深知这一点，提出了“植根中国，服务中国，携手中国”的企业承诺，确保百事不仅是一家在华运营的国际公司，更是一个全面融入了中国社会的全球企业公民。

长期以来，百事公司一直积极在华开展公益项目，已经组织参与和支持了包括“百事图书馆”、“母亲水窖”、“百事营养行动”、“母亲邮包”、“妈妈制造”等在内的一系列极具代表性的社会公益项目，百事基金会、百事公司大中华区及员工已累计为国内公益事业捐资超过1.76亿元人民币。这些成绩成为了百事公司践行“赢之有道”发展理念的有力证言。

通过“赢之有道”的企业发展理念，百事公司在发展的同时不忘回馈社会和消费者，积极营造多方获益的共生局面，展现出一个国际品牌应有的形象，走出了一条属于自己的发展之道！

(责编：毕磊、夏晓伦)