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《京东2020冰洗白皮书》发布 大数据驱动家电产业赋能零售商业

2020年09月18日17:05  来源：新华网
 
原标题：《京东2020冰洗白皮书》发布 大数据驱动家电产业赋能零售商业

　　9月16日，京东家电冰洗行业峰会在京召开。会上，以京东平台大数据提炼的《京东2020冰洗白皮书》（以下简称《白皮书》）正式发布。同时，京东家电携手品牌厂商，正式启动了9月23日京东冰洗超级品类日活动，并透露了今年京东冰洗11.11策略，将积极备战下半年销售期。

　　上半年受疫情影响，家电销量呈断崖式下滑，疫情后期，随着线上渠道的快速应变机制，抑制住持续下滑的趋势。虽然冰箱与洗衣机品类表现出了相对良好的抗跌能力，但未来市场风向、渠道政策力度等依然是产业内最关注的问题，《白皮书》正是结合京东家电大数据调研，通过数据分析发布的。

　　冰洗消费习惯改变 新品频发趋势明显

　　《白皮书》显示，市场高端化驱动，冰箱和洗衣机的潜力价格不断上探，其中4800元以上冰箱的销售额同比增长110%，4000元以上洗衣机的销售额同比增长50%；新品引领行业增长，冰箱、洗衣机、烘干机的上新速度同比去年分别增长141%、174%和486%，新品贡献的销售额占比也达到了44%、46%和88%；品牌聚集效应显著，冰洗烘三大领域龙头品牌逆势向上，在近一年的新品销售中，海尔、美的等热销前六的品牌新品销售额占所有新品销售额的占比是85%、80%和90%。

　　以往，冰洗产品是更新换代周期较长的品类，消费者普遍存在“不坏不买”的心理。然而《京东2020冰洗白皮书》数据显示，已有47%的用户更换洗衣机的原因是对其功能不满意，认为需要升级。这说明冰洗产品推高卖新的成果背后，京东所洞察到的消费者行为的变化极大。结合京东大数据发现，年轻化的新消费群体已经崛起，95后的Z世代迅速成为线上消费中坚力量；“她经济”崛起，女性用户比例增加；此外，随着渠道的不断下沉，低线城市用户爆发，成为线上消费的高潜力用户。

　　《白皮书》中的用户消费数据真切的反映了目前中国家电市场的改变。日前，中国电子信息产业发展研究院发布的《2020上半年中国家电市场报告》就显示，线上家电渠道持续稳增，占整体家电零售额的51.84%。从冰洗销售数据上看，Q1业绩遭遇巨大滑铁卢，但Q2却强势反弹，尤其线上渠道同比增长至44.8%，超过去年下半年，回暖信号积极。这与《白皮书》中的数据内容高度一致。

　　根据《白皮书》介绍，家电行业正面临升级转型，冰洗产品作为家中更替周期最长的家电之一，很难成为家庭高频更换的首选。但因疫情后，消费者使用习惯改变，从以往“不坏不换”到如今“遇新则换”、“功能替换”，足以看出新兴用户正朝着年轻化、下沉化演变，女性消费者比例明显上升。正因如此，家电企业的敏锐洞察与京东家电的大数据支撑强强联合，推动了高端产品和新品的快速增长，助力品牌逆势向上，新品上市速度加快，销售占比稳步提升。

　　数据加速各渠道融合 反向定制促家电行业转型

　　京东以家电起家，作为行业深耕十余年的企业，深谙家电行业之道。冰箱、洗衣机作为大家电，是家庭选购的重点，也是淘汰率的难点。冰洗的移动性不强，但使用率极高，这是行业共识。因此，一开始几乎所有冰洗企业都在质量的赛道上竞逐，而质量固然是冰洗产品好坏的判定标准之一，随着使用习惯的改变及社会进步，冰洗产品正发生翻天地覆的变化。如今，智能、健康、品质及个人化是冰洗产品不可或缺的选购标准。例如，《白皮书》提到，疫情重塑用户消费观念及习惯，健康、除菌功能受到空前关注，用户对除菌净味冰箱有诉求，除菌净味冰箱增速快；除干净外，带有除菌功能的洗衣机容易获得用户好评。

　　京东大数据的后台调研很好地为厂商提供了新产品的设计思路，继而通过反向需求输入，从源头生产消费者更青睐的产品。这也是京东京品家电C2M诞生的初衷，通过消费者的精准需求，向企业反向定制合作创新产品，并获得良好的市场反馈。例如，日前京东与LG携手发布了专为消费者量身定制的7款纤慧（鲜荟）系列冰洗C2M新品，全面满足当前消费者对于冰箱、洗衣机高颜值、高性能、健康除菌等方面的个性化需求。该系列新品在京东的线上预售通道开启后，受到消费者热烈追捧，迅速售罄。

　　京品家电的出现为不少消费者免去过度挑选的烦恼。后期京东也推出了C2M反向定制的精准操作，制定符合市场要求的行业标准，保证新生代家电产品的品质。2020 上半年，京东家电 C2M 合作产品数已达到 2046 个，C2M 产品的贡献占比已经超过京东家电上半年零售额的 10%。这是大数据对家电行业的卓越贡献，也反映了京东庞大的真实用户数据对新时代家电市场的重要作用。

　　在京东大数据背后支撑的是京东集团的战略正确，在“新基建”提出后，京东通过科技服务为家电产业赋能的思路更加清晰，围绕产品和服务构建了全渠道全域市场通路，多场景多元满足消费需求，并带动了一些新兴品类的崛起，干衣机、壁挂洗衣机等顺应消费升级需求的产品，也成为家电市场新的机会增长点。

　　据悉，京东正通过底层技术突出的云服务能力，将ABCDE技术战略——AI(人工智能)，Big Data(大数据)，Cloud(云计算)，Device(物联网)，Exploration(探索能力)相互整合并实现应用者的数字化、智能化，用于助力技术与产业对接。而未来，家电行业定能乘着5G东风，在京东技术的支撑下，通过更多数据的支持反哺在家电行业的不同领域，继而扩大京品家电的合作模式，吸引更多家电企业与京东一起推动行业发展。

(责编：毕磊、夏晓伦)
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