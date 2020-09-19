财政收入连续3个月实现正增长

本报北京9月18日电 （记者曲哲涵）财政部18日公布8月份财政收支数据：8月份，经济稳步回升带动财政税收持续好转，一般公共预算收入连续3个月实现正增长，增幅比上月提高1个百分点，好于预期。各地抓紧推进重大项目实施，直达资金支出进度进一步加快，带动一般公共预算支出较快增长。地方新增专项债券发行使用加快，对经济形成有效拉动。
8月份，全国一般公共预算收入12043亿元，同比增长5.3%，反映了经济恢复性增长基础进一步巩固。全国一般公共预算支出16426亿元，同比增长8.7%。
从税收看，8月份全国税收收入增长7%，主要是受工业增加值、固定资产投资、工业企业利润等增速继续稳定回升，以及汽车等行业加快恢复的带动。
1—8月累计，全国一般公共预算收入126768亿元，全国税收收入108236亿元，全国一般公共预算支出149925亿元。疫情防控、脱贫攻坚、基层“三保”等重点领域支出得到有力保障，与疫情防控直接相关的公共卫生支出增长70.2%，扶贫支出、社会保障和就业支出分别增长12.8%、10.9%。
根据财政部直达资金监控系统数据统计，截至8月31日，在1.7万亿元直达资金中已形成实际支出7358亿元，其中市县基层支出7125亿元，占比96.8%，体现了资金直达基层的政策效用。
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