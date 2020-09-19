国家税务总局：四方面优化纳税信用管理措施

人民网北京9月19日电 （记者车柯蒙）记者从国家税务总局获悉，为深入贯彻落实国务院“放管服”改革精神，优化税收营商环境，完善纳税信用体系，税务总局发布了《关于纳税信用管理有关事项的公告》,推出4项优化纳税信用管理的措施，概括为“两增加，两调整”，即增加非独立核算分支机构自愿参与纳税信用评价、增加纳税信用评价前指标复核机制,满足纳税人合理需求；调整纳税信用起评分的适用规则、调整D级评价保留2年的措施，适当放宽有关标准。通过以上措施帮助纳税人积累信用资产，促进税法遵从。

具体优化纳税信用管理措施如下：

优化一：增加了非独立核算分支机构可自愿参与纳税信用评价。随着纳税信用评价结果的应用范围越来越广，部分非独立核算分支机构需要获得纳税信用评价级别的愿望较强。为深入贯彻落实“放管服”改革精神，积极回应纳税人诉求，非独立核算分支机构可通过向主管税务机关提交《纳税信用补评申请表》自愿参评。为保持纳税信用评价的连续性，保障社会相关主体运用纳税信用评价结果的可靠性，非独立核算分支机构参与纳税信用评价后，在其存续期间将与其他正常参评企业一样，适用纳税信用管理相关规定。

优化二：调整了纳税信用评价起评分的适用规则。将一个评价年度内接受过税务机关相关检查从100分起评，调整为只要在近三个评价年度内接受过税务机关相关检查的，即可从100分起评，从而大幅增加100分起评的企业数量，提高纳税人评为A级、B级的概率。该规则将从开展2020年度评价起适用，以往年度已做出的评价结果不作追溯调整。

优化三：调整了纳税信用D级评价保留2年的措施。为更好保护和激发市场主体活力，适当放宽D级评价保留2年的信用管理措施，对于因年度指标得分不满40分被评为D级的纳税人，次年由直接保留D级评价调整为评价时加扣11分；对于直接判级的D级纳税人，维持D级评价保留两年、第三年不得评为A级。以适当“扣分”代替“保留2年D级”，既贯彻了失信惩戒的原则，也更有助于激励纳税人积极主动改善自身信用状况。为支持企业及早改善纳税信用状况，对2019年度评价中已保留为D级的企业，各省税务机关应于2020年11月底前，主动调整其2019年度级别，之前年度已评出的级别不作追溯调整。2020年度及以后年度评价时直接适用该规则。

优化四：增加了纳税信用指标评价情况的复核机制。即在年度纳税信用评价结果发布前，纳税人对指标评价情况有异议的，可在3月份集中填写《纳税信用复评（核）申请表》，向主管税务机关提出复核申请，主管税务机关将在4月份确定评价结果时一并审核调整，并按时发布评价结果和提供纳税人复核情况自我查询服务。

据了解，税务总局近年相继制发了涵盖信息采集、级别评价、动态调整、结果应用、异议处理、信用修复等内容较为完备的纳税信用制度办法。税务部门每年依据评价指标体系，对纳税人纳税信用状况进行评价，对不同信用级别的纳税人实施分类服务与管理，纳税信用级别已经成为企业非常重要的信用资产。

(责编：栗翘楚、孙阳)