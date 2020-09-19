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精益管理——助力中国品牌建设

李彦彬

2020年09月19日10:39  来源：人民日报中央厨房
 

 

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改革开放四十多年来，中国经济早已融入到世界经济之中，各行业都处在与世界同行竞争的舞台上。就当前管理方式发展变革而言，备受企业关注的莫过于精益管理，比如裁减不必要的部门，集中力量发展核心产品和业务，突出主业及核心优势，努力发展品牌核心竞争力等。

精益管理是在丰田生产方式精益生产的基础上总结升华而来，是一套更具普适性的方法体系和管理思想，它的原动力来自于对最优的经营绩效的追求，本质是面向内部进行优化变革。“工匠精神”是精益管理的重要基本原则，也是企业精益求精的体现。对于品牌建设来说，必须加大对产品的研发力度，把产品创新作为品牌建设的首要任务，培养员工精益求精的工匠精神，完善对产品的质量把控。基于精益管理模式，丰田、本田、日产等日系汽车品牌从廉价的中小型汽车起家，节能环保，设计优美，注重用户体验，从而成为享誉全球的世界级品牌。

企业在品牌建设中实施精益管理，成为一种帮助企业获取核心竞争力较为成熟的系统方法。精益管理包含了如下六项基本原则：现场6S（生产现场的安全、干净、整洁、有序）、JIT生产（just in time按照用户需求制造产品及时交货）、六西格玛质量管理（产品缺陷率近似于零）、发挥主观能动性的团队、目视管理及持续改进不断地追求完美。同时，精益管理认为，有七种浪费，分别是生产过剩、等待、过度加工、搬运、库存、不良品、动作浪费。生产过剩的主要改善方法有单元线、看板生产、一个流、均衡化生产等。

近年来，天津大学博士生导师牛占文教授等专家撰著的《精益管理的理论方法、体系及实践研究》《精益水到渠成——城市供水企业精益之道》等，通过阐述精益管理体系，帮助企业实施精益管理。君乐宝集团是书中案例之一，在引入精益管理体系的五年里，实现了销售增长四倍的奇迹。

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品牌战略与企业管理脱节，将加大品牌建设的难度。因此，精益管理从企业管理者的角度出发，以改造机制、构建新的管理模式为目标，通过优化机制和流程，激发员工主动参与改善和自我挑战，获得知识，提高素养，在员工实现自我价值的同时助力企业管理转型升级，最大限度地追求客户、员工、企业、社会四方共赢。

牛占文教授表示，精益管理是当前中国企业转型升级的重要手段，更是企业面对竞争的制胜之道。推进实施机制建设、方法和工具系统应用是精益成功的关键要素。一个单位主管以上的管理者，为了确保能够执行，最好建立工作日志，通过不断地总结和计划提高管理能力。精益管理不仅从物质上给员工带来财富，还从精神上给员工带来满足，提升价值，形成良性循环。精益管理思想博大精深，不仅体现在工具方法技术层面，还体现在文化价值观方面。实施精益管理，企业将在短期内显现卓越的成果：质量合格率持续上升，生产效率大幅提高，成本降低，资金利用效率明显提高，对品牌建设非常有利。

在当前激烈的国际竞争形势下，中国品牌要想创新发展，就必须自我完善，通过导入精益管理，形成创新发展的动力，改造企业的体质，为打造百年品牌奠定基础。精益管理只有上升到企业文化价值观的层面才可能持续推行下去，全员参与、持续改善，最终形成企业的核心竞争力。只有不断加强品牌建设，以商标、专利等为代表的无形资产为品牌价值的实现提供行之有效的方式。

精益之道，上善若水。中国品牌只有不断创新，才能在市场上赢得更多荣耀。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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