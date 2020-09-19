小微企业今年太难了！看这三位银行行长想了什么办法……

今年以来，新冠疫情对社会经济运行带来严峻考验，小微企业的生产经营受到严重影响，银行能做什么？在9月17日举办的第260场银行业保险业例行新闻发布会上，民生银行行长郑万春、浙商银行行长徐仁艳、浙江泰隆商业银行行长王官明分别介绍了各自银行支持民营企业经济发展相关情况。

郑万春：2020年是民生银行的小微企业特别服务年

郑万春介绍，针对广大小微企业群体，民生银行将2020年定为“小微金融特别服务年”，大力开展以‘彼此相连’为主题的专项服务活动，切实推进小微信贷“增量扩面、提质降本”。一方面，对小微企业给予特别的融资和让利支持；一方面对小微企业出台特别的产品和服务组合；同时，对小微企业给予特别的关怀为其发展赋能。

数据显示，截至8月末，民生银行民营企业贷款余额15,842.3亿元，比年初增长792.7亿元，较去年同期比增加8.2%；2020年前8个月，累计发放民企贷款10,985亿元。

民生银行是如何实现这一增长呢？郑万春表示，民生银行坚持民企战略不动摇，不断创新体制机制和商业模式，建立了覆盖小微、中小、大中型以及生态链企业的多层次金融服务体系，塑造了服务民企的品牌特色和先发优势。

今年1-8月，民生银行普惠型小微企业贷款投放3654.6亿元，同比增加398.6 亿元、增幅12.24%；普惠型小微企业贷款余额4305.9亿元，比年初增长263.6亿元、同比增长363.4亿元，占全行贷款比重为11.58%。

徐仁艳：浙商银行平台化服务助力民营经济发展

在徐仁艳看来，民营企业融资难融资贵问题在一定程度上是因为金融创新“不接地气”。浙商银行因此跳出传统思维和信贷投放模式，面对互联网信息技术发展新趋势和客户价值创造新需求，以“两最”总目标为引领，全面实施平台化服务战略，打造“科技+金融+行业+客户”的综合服务平台；不断提升线上化、平台化、场景化、数字化金融服务能力，探索特色化、差异化的服务民营经济之路。

统计显示，该行创新打造的池化融资、易企银、应收款链等平台化服务模式，已为4.4万家企业合计提供融资余额3300多亿元。通过平台化服务，帮助企业盘活沉淀资产，增强流动性，减少外部负债，节省利息支出，实现“降杠杆、降成本、增效益”。

截至6月末，浙商银行民营企业贷款余额 6200多亿元，较年初增长 10.42%，高于各项贷款增速，占全部企业贷款余额的63.54%。其中普惠型小微企业贷款余额1800多亿元，占全部贷款的16.71%，占比已连续多年位列全国性银行首位；上半年为民企创设债券融资支持工具的数量、规模均居银行间市场第一，并实现债券发行挂钩LPR定价，帮助发债民企降低融资成本超过1个百分点。

王官明:泰隆银行“裸费裸利”为小微企业减费让利

王官明介绍，浙江泰隆商业银行主动联系贷款到期企业，通过无还本续贷产品“接力贷”及T+0无缝续贷服务“预审批”，降低小微企业财务成本和筹资压力。截至8月末，累计为符合条件的1.8万多家小微企业办理了延期还本付息，金额约111.7亿元，占同期到期贷款的48.9%。

此外，浙江泰隆商业银行长期实行“裸费裸利”政策，持续推进小微企业减费让利，近六年累计减免手续费近14亿元。

特别是在疫情暴发后，泰隆银行，主动把国家对小微金融的优惠政策红利反哺企业，针对受疫情影响较重的行业和企业给予利息减免优惠，共惠及小微企业1.1万户、贷款余额205.4亿元，减免利息1400余万元。同时，进一步降低小微贷款定价水平，贷款加权平均利率在去年下降66个BP的基础上，今年8月比去年12月又下降了75个BP。

（人民日报中央厨房点金工作室 贺霞 唐晓蓉）

(责编：李都也(实习生)、李栋)