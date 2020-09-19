六部电影角逐国庆档，院线离“满血复活”还有多久？

中新经纬客户端9月19日电 (赵佳然)距离“超长版”中秋国庆假期还有十余天，国庆档电影宣发早已加紧步伐，迎接长假到来。

据悉，今年国庆档包括不少在春节与大家擦身而过的电影，如《夺冠》《姜子牙》等，此外《我和我的家乡》等新片也早已开始宣传。这个假期，你会为谁走进电影院？

国庆期间上映的部分电影海报

5+1部电影角逐 3部春节档回归

根据猫眼专业版公布的信息，今年国庆档期间(即9月30日至10月8日)共有至少5部电影上映，分别为《姜子牙》《我和我的家乡》《急先锋》《一点就到家》《木兰：横空出世》，涵盖了体育、喜剧、动作、动画等多种类型。

此外，《夺冠》将在9月25日上映，“抢跑”国庆档。此前，《夺冠》因疫情原因撤出春节档，随后定档9月30日，又在不久前提档至9月25日。该片以中国女排的故事为主线，由陈可辛执导，巩俐、黄渤、吴刚等出演，出品方包括华夏电影、欢喜传媒、阿里巴巴影业等。

与《夺冠》同为春节档电影回归的还有《姜子牙》和《急先锋》。《姜子牙》为《哪吒之魔童降世》之后“神话三部曲”的第二部，出品方包括光线影业、彩条屋、中传合道、可可豆等。《急先锋》由成龙、杨洋、艾伦等参演，出品方包括中国电影、腾讯影业等。

此外，由北京文化出品的新片《我和我的家乡》因延续2019年《我和我的祖国》的集体创作方式，并云集宁浩、徐峥、陈思成等一众知名导演而受到关注。由陈可辛监制的电影《一点就到家》由嘉映春天、中国电影出品；动画电影《木兰：横空出世》由中国电影、金川文化等公司出品。

除《夺冠》外，还有影片选择在假期前调整档期。据悉，《木兰：横空出世》上映日期由10月1日改为10月3日；原定10月1日上映的《海底小纵队：火焰之环》和《奇妙王国之魔法奇缘》将延期至国庆假期后。

据猫眼专业版显示，在2019年国庆档上映的电影共有8部，包括《我和我的祖国》《中国机长》《攀登者》等；2019年国庆档票房累计达到43.84亿元，同比增长113.57%。

国庆档会带领下半年电影市场“满血复活”吗？

9月15日，中国电影发行放映协会发布《电影放映场所恢复开放疫情防控指南(第三版)》，其中提出“原则上每场上座率不得超过75%”，并要求影院全部采取网络实名预约、无接触方式售票，以及合理安排场次，减少放映场次，延长场间休息时间等。

该通知发布后，影视股迎来集体走高：9月16日，阿里影业、光线传媒、幸福蓝海、万达电影等影视头部公司均实现不同程度的股价上涨。

随着上座率的逐渐放宽，消费者们对于去电影院观影的态度也有所改变。消费者李小姐对中新经纬客户端表示，她在国庆期间会选择看期待已久的《姜子牙》，这是她今年的首次观影计划。“对于非常期待的片子我会选择去电影院尝鲜，其他电影可能就会再等等，看过段时间视频平台会不会上线。”

消费者郭先生表示，在防疫期间观影或多或少地影响到自己的心情和意愿，然而处于社交需求还是会选择性消费。“我还是会对室内聚集有些敏感，看电影的次数远没有往年频繁，但还是会在朋友相约的时候走进电影院。”

@庚辰_立夏：这几天天天掰着手指头数日子，怎么还不到国庆，我想去看急先锋和姜子牙，好久没看新电影了！

@绯红-冲鸭i：其实更喜欢现在的电影院，人少一些，不用跟不喜欢的人坐在一起，之前就碰到个不文明看电影的人。

@落墨灵魂：有些电影院都没开门。

@侃片张公子：75%都来了，全部开放还会远吗？等待春暖花开日。

有券商分析认为，国庆档影片关注度较高，院线回暖可期。渤海证券表示，2020年8月全月票房约为34亿元，表现较为平淡，整体票房处于逐步回升的趋势。9月、10月已经确定档期的影片整体竞争力相对较强，有望撑起票房收入。

此前，由华谊兄弟出品的《八佰》引起业内关注。华谊兄弟8月26日公告称，彼时该片累计票房超过11亿元，公司来源于该影片的营业收入已超过2亿元。据艺恩数据显示，截至9月18日，该片票房累计已超过27亿元。

开源证券研报称，在头部新片《八佰》的带动下，人们观影意愿恢复情况大超预期，带动影院复工率持续回升，加之此前定档国庆档的原春节档头部影片，在此前第一阶段(复工预期引发的估值修复)、第二阶段(头部新片上映和人们观影意愿恢复的正反馈)后，当前电影板块有望进入底部修复第三阶段，即院线板块及影院广告公司业绩从Q2、Q3至Q4有望持续反转，第三阶段超额收益或更高。

前瞻研究院报告指出，随着疫情的逐渐好转，消费者对影片重回银屏的期待值数逐渐攀升，从2月的54%攀升至5月的88%，预计2020年下半年消费者对于影片的消费将呈现爆发式增长。

作为2020年首个新片云集的假期，同时因多部春节档电影回归被称为“半个春节档”，国庆档能否引领下半年院线的全面复苏？让我们拭目以待。(中新经纬APP)

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(责编：李都也(实习生)、李栋)