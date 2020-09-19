首席财务被抓、违规占用资金超4亿 舍得酒业再陷易主危机

中新经纬客户端9月19日电 (张燕征)9月初，“舍得酒业违规占用资金超4亿元人民币”成为A股市场热门话题。

不到20天，舍得酒业董事长刘力，副董事长及总经理兼董事会秘书李强，首席财务官李富全三位高管因信披违规被证监会采取出具警示函的监管措施；公司实际控制人周政因信披违规被立案调查；母公司四川沱牌舍得集团有限公司70%股权被河北省廊坊市中级人民法院冻结……

除了被证监会和法院关注，舍得酒业的财务问题还引起了当地公安机关的注意。9月17日晚间，舍得酒业发布公告称，公司财务负责人李富全因涉嫌背信损害上市公司利益罪被四川省射洪市公安机关当日采取强制措施。

舍得酒业首席财务被抓

对于公司首席财务被公安机关采取强制措施，舍得酒业表示，将积极配合公安机关的相关调查，已对其相关工作做了妥善安排，该事项不影响公司日常经营活动。

公开资料显示，李富全于1972年出生，现为高级会计师和高级咨询师。历任四川沱牌舍得酒业股份有限公司财务中心副总监、总监，四川天马玻璃有限公司副董事长，四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事、副总经理，曾兼任四川金象赛瑞化工股份有限公司独立董事。现任四川沱牌舍得集团有限公司副董事长，舍得酒业股份有限公司首席财务官、财务负责人、财务中心总经理。

舍得酒业财报披露，主管会计工作负责人李富全还是公司前十名有限售条件股东。其中，他以持10万限售股排名第四位。舍得酒业指出，有限售条件股东为公司限制性股票激励对象，在满足解锁条件下，自授予登记完成之日(2019年2月25日)起18个月、30个月、42个月、54个月可解除限售。

在二级市场上，舍得酒业首席财务被抓的消息也引发了股民的担忧。有股民表示“万一公司业绩造假，股价将连续跌停”，也有股民呼吁“公司二股东应该出来主持工作”。

股吧网友评论截图 来源：东方财富网股吧

截至9月18日收盘，舍得酒业每股报价34.49元，下跌1.32%。相较于今年7月每股39.11元的股价高点，市值蒸发15.6亿元。

违规占用资金超4亿

备受公司器重的李富全做了哪些“涉嫌背信损害上市公司利益”的事情呢？此前发布的处罚公告或许可以窥见一斑。

9月1日，中国证监会四川监管局对舍得酒业董事长刘力、副董事长及总经理兼董事会秘书李强，首席财务官李富全采取了出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。证监会指出，经查，舍得酒业与其控股股东四川沱牌舍得集团有限公司及其关联方存在大额非经营性资金往来。而上述人员未按规定履行审议程序、信息披露义务，构成关联方违规占用上市公司资金，违反了相关法律规定。

据舍得酒业此前公告披露，公司间接控股股东天洋控股集团有限公司(下称天洋控股)及其关联方通过蓬山酒业存在非经营性占用公司资金的情况，2019年度累计发生金额约为21.6亿元，2020年至今累计发生金额约为18.5亿元。截至2020年8月19日，公司尚未收回资金约为4.75亿元，其中本金4.4亿元，资金占用费0.35亿元。

不过，把舍得酒业的资金挪用到天洋控股，公司实际控制人周政却称对该事项不知情。9月2日晚间，舍得酒业发布对上海证券交易所《关于公司控股股东及关联方非经营性资金占用相关事项的问询函》的回复公告。除对资金占用的细节进行了阐述外，还对违规行为的具体决策者和相关责任人员进行了说明。

公司称，天洋控股及其关联方占用上市公司资金，该事项由舍得酒业董事长刘力(刘力为天洋控股实控人周政的妹夫，曾经为天洋控股总裁)与天洋控股执行董事张绍平(2019年1月至2019年9月24日期间)、天洋控股CFO赵本才(2019年9月25日至2020年5月28日期间)讨论决策，并要求公司财务负责人李富全、时任董事/营销公司总经理吴健执行，李富全安排公司财务人员办理(2019年7月1日至2019年10月17日，公司财务负责人李富全参与了付款审批)。

因付款方为舍得营销，公司总裁李强、时任董事/舍得营销总经理吴健、公司财务负责人李富全、舍得营销财务负责人宋道平参与审批。经公司向天洋控股和实际控制人核查，天洋控股及其关联方占用上市公司资金事项，天洋控股主要责任人为天洋控股执行董事、舍得酒业董事张绍平。天洋控股实际控制人周政对该事项不知情。

目前，周政因信披违规被立案调查、李富全被公安机关采取强制措施。对于上述事件是否会影响到舍得酒业实际控制人的变更，一位舍得酒业的董秘人员对中新经纬客户端表示，暂不方便透露更多信息。

12.89亿元贷款未还

天眼查APP数据显示，沱牌舍得集团为舍得酒业第一大股东，持股29.91%。而天洋控股曾于2015年以38.22亿元收购沱牌舍得集团，目前持有沱牌舍得集团70%股权，射洪县人民政府持有沱牌舍得集团另外30%股权。

然而，天洋控股当初收购舍得酒业母公司的钱如今依旧尚未还清。9月16日，舍得酒业发布公告披露，建行廊坊分行于2016年6月28日向天洋控股集团发放23亿元并购贷款，用于收购沱牌舍得集团70%股权，贷款期限为3年，之后展期至2020年11月30日。而截至9月16日，天洋控股仍有12.89亿元贷款未还。为此，建行廊坊支行向河北省廊坊市中级人民法院申请对天洋控股的诉前财产保全，冻结了后者持有的沱牌舍得集团70%股权。

不仅银行贷款没还清，天洋控股答应射洪县人民政府的税收业绩也没达到。2016年7月26日，四川沱牌舍得酒业在公告中指出，《四川沱牌舍得集团有限公司股权转让及增资扩股协议》签署各方分别是射洪县人民政府、天洋控股集团和沱牌舍得集团。

公告称，承诺的主体是天洋控股集团，承诺的具体内容为：“2018年沱牌舍得集团销售收入力争实现50亿元，税收10亿元，2020年沱牌舍得集团销售收入力争实现100亿元，税收20亿元。”另外，该公告还指出，2015年度舍得酒业的收入约占沱牌舍得集团总收入的65%。

天洋控股承诺税收金额 来源：四川沱牌舍得酒业公告

财报显示，从2016年至2019年，舍得酒业应交税费分别为5383万元、1.69亿元、2.04亿元和2.97亿元。虽然舍得酒业每年的纳税金额在不断增加，但相较于天洋控股对当地政府所承诺的税收目标，仍远未达到。

此外，2020年上半年，舍得酒业交出的成绩单更是一言难尽。其营业收入约为10.26亿元，同比下降15.95%；净利润约为1.64亿元，同比下降11.45%。应交税费1.09亿元，同比下滑63.35%。

专家：舍得酒业未来发展充满不确定性

白酒营销专家肖竹青对中新经纬客户端表示，就现状来看，舍得酒业在五年前的那场“混改”并不成功。“天洋控股当时通过向银行借钱收购舍得酒业。在收购成功后，天洋控股排挤了舍得酒业原有的管理层，引进了新的职业经理人。不过，天洋控股并没有兑现当初的业绩目标。”

在肖竹青看来，此次舍得酒业首席财务官李富全被带走，则展现了大股东天洋控股与舍得酒业管理层之间的矛盾。“一般来说，中国的白酒产业是按照产地交税，茅台是贵州遵义的支柱产业，洋河是江苏宿迁的纳税大户，那么射洪市政府则希望舍得酒业成为当地的纳税龙头。但自天洋控股收购以来，舍得酒业的经营情况并不理想，自然也就没有完成历年的税收目标。再加上涉嫌违规使用舍得酒业的原有资金，种种行为让人失望，这也让舍得酒业的未来发展更加充满不确定性。”

北京市炜衡律师事务所律师张宇浩对中新经纬客户端表示，天洋控股通过其直接控股的沱牌舍得集团，将舍得酒业名下的大额资金转入天洋控股及其关联方，并长期占用该资金的行为，已涉嫌滥用实际控制人的身份侵犯舍得酒业的权利。“如果天洋控股不能按期返还所占用的资金及利息，则将给舍得酒业造成实质上的损失，股民可按照相关规定进行申请索赔。”

张宇浩指出，作为A股上市公司，舍得酒业其管理人对公司负有忠实义务。据我国《刑法》规定，上市公司的董事、监事、高级管理人员利用职务便利，操纵上市公司，使第三方长期无偿占用资金，致使上市公司利益遭受重大损失的，涉事人员将面临处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

“若天洋控股指使上市公司高级管理人员李福全实施前述行为被证实，则天洋集团将面临判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照同样的罪名进行处罚。这次事件将触发证监会对舍得酒业的调查，一旦指控被查实，舍得酒业不但将面对证监会的行政处罚，而且在资本市场上还将动摇投资人的信心。”张宇浩称。(中新经纬APP)

(责编：李都也(实习生)、李栋)