美三大股指集体收跌：道指跌逾200点 科技股全线走低

中新经纬客户端9月19日电 周五美国三大股指集体收跌，道指跌逾200点。截至收盘，道指报27657.42点，跌幅为0.88%；纳指报10793.28点，跌幅为1.07%；标普500指数报3319.47点，跌幅为1.13%。
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盘面上，领涨的5个板块分别为：电煤涨幅为7.53%；汽车制造涨幅为3.58%；企业集团涨幅为2.73%；电信服务涨幅为1.98%；壳公司涨幅为1.57%。其中电煤板块领涨股为上涨36.33%的Contura Energy Inc，上涨9.16%的Consol Energy Inc，上涨8.58%的Peabody Energy Corp，汽车制造板块领涨股为上涨9.32%的Workhorse Group Inc，上涨4.45%的特斯拉，上涨1.52%的Greenpower Motor Company Inc。
领跌的5个板块分别为：铀跌幅为3.42%；广告营销跌幅为3.29%；住宿业跌幅为3.07%；旅游服务跌幅为3.06%；货运跌幅为3.04%。
科技股方面，知名科技股中苹果跌3.15%；Facebook跌0.8%；亚马逊跌1.7%；微软跌1.27%；谷歌跌2.4%；奈飞跌0.05%；特斯拉涨4.57%。
中概股方面，知名中概股中阿里巴巴跌1.1%；百度涨0.09%；京东涨0.15%；网易跌0.88%；新浪跌0.49%；新浪微博涨2.56%；拼多多跌1.48%；趣头条涨0.93%；蔚来涨0.62%；爱奇艺涨1.4%；迅雷涨3.27%；陌陌跌1.26%；欢聚时代跌1.59%；虎牙跌2.18%；哔哩哔哩跌2.65%；汽车之家涨0.65%。
在美上市中概股有122只上涨。人人网，昱辉阳光，奥瑞金种业，品钛，箩筐技术，新濠影汇，九城关贸，平潭海洋公司，泰盈科技，Code Chain New Continent Ltd等10只个股涨幅居前，其中人人网涨28.19%；昱辉阳光涨25%；奥瑞金种业涨22.28%；品钛涨14.29%；箩筐技术涨13.69%。
中概股有151只下跌。魔线，华夏博雅，武汉通用，安派科，500彩票网，云集，亿邦国际，简普科技，海川证券，华钦科技等10只个股跌幅居前，其中魔线跌15.56%；华夏博雅跌10.17%；武汉通用跌9.04%；安派科跌8.18%；500彩票网跌8.12%。
欧洲市场方面：
截至发稿，英国富时100指数报6007.05点，跌幅0.71%；法国CAC40股价指数报4978.18点，跌幅1.22%。
亚太市场方面：
亚太市场中，沪指收报3338.09点，涨幅2.07%；深成指收报13245.09点，涨幅1.77%。香港恒生指数收报24455.410点，涨幅0.47%。日经225指数收报23360.30点，涨幅0.18%。
油市方面：
WTI原油期货跌幅0.36%，报40.822美元/桶；布伦特原油期货跌幅0.52%，报42.926美元/桶。
其他市场：
美元指数上涨0.04%，报92.9500。英镑/美元跌0.45%，报1.2919。美元/日元跌0.12%，报104.6000。
美国COMEX黄金期货涨0.38%，报1957.400美元/盎司。(中新经纬APP)
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