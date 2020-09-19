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财政部：前8月证券交易印花税1427亿 同比增48.6%

2020年09月19日11:07  来源：中新经纬
 

　　中新经纬客户端9月18日电 18日晚间，财政部公布《2020年8月财政收支情况》显示，1-8月累计，全国税收收入108236亿元，同比下降7.6%；非税收入18532亿元，同比下降7%。

　　1-8月累计，全国一般公共预算收入126768亿元，同比下降7.5%。其中，中央一般公共预算收入59259亿元，同比下降10.1%；地方一般公共预算本级收入67509亿元，同比下降5.1%。全国税收收入108236亿元，同比下降7.6%；非税收入18532亿元，同比下降7%。

　　主要税收收入项目情况如下：1.国内增值税38086亿元，同比下降15.2%。2.国内消费税9822亿元，同比下降5.7%。3.企业所得税29382亿元，同比下降5.3%。4.个人所得税7640亿元，同比增长5.9%。5.进口货物增值税、消费税9552亿元，同比下降11.5%。关税1653亿元，同比下降12.8%。6.出口退税10021亿元，同比下降13.9%。7.城市维护建设税3046亿元，同比下降9.2%。8.车辆购置税2202亿元，同比下降7.9%。9.印花税2271亿元，同比增长27.6%。其中，证券交易印花税1427亿元，同比增长48.6%。10.资源税1146亿元，同比下降9.5%。11.土地和房地产相关税收中，契税4403亿元，同比增长4.2%；土地增值税4293亿元，同比下降4.3%；房产税1720亿元，同比下降5.7%；耕地占用税867亿元，同比下降7.3%城镇土地使用税1315亿元，同比下降6.7%。12.环境保护税152亿元，同比下降8.6%。13.车船税、船舶吨税、烟叶税等其他各项税收收入合计706亿元，同比增长3.4%。

　　1-8月累计，全国一般公共预算支出149925亿元，同比下降2.1%。其中，中央一般公共预算本级支出21276亿元，同比下降4.1%；地方一般公共预算支出128649亿元，同比下降1.7%。

　　主要支出科目情况如下：1.教育支出21466亿元，同比下降2.3%。2.科学技术支出4696亿元，同比下降7%。3.文化旅游体育与传媒支出2104亿元，同比下降4.3%。4.社会保障和就业支出23193亿元，同比增长10.9%。5.卫生健康支出12494亿元，同比增长5.4%。6.节能环保支出3421亿元，同比下降11.1%。7.城乡社区支出12180亿元，同比下降24.6%。8.农林水支出13407亿元，同比增长2.7%。9.交通运输支出7402亿元，同比下降12%。10.债务付息支出6537亿元，同比增长13.6%。

　　1-8月累计，全国政府性基金预算收入47030亿元，同比增长2.3%。分中央和地方看，中央政府性基金预算收入2343亿元，同比下降16.7%；地方政府性基金预算本级收入44687亿元，同比增长3.5%，其中，国有土地使用权出让收入42017亿元，同比增长9%。

　　1-8月累计，全国政府性基金预算支出63889亿元，同比增长21.1%。分中央和地方看，中央政府性基金预算本级支出1516亿元，同比下降6.2%；地方政府性基金预算相关支出62373亿元，同比增长22%，其中，国有土地使用权出让收入相关支出38947亿元，同比下降12.7%。(中新经纬APP)

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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