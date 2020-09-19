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两个月涨超5倍！“王府井”内幕交易被通报：获利数额巨大

2020年09月19日11:08  来源：中新经纬
 

　　中新经纬客户端9月18日电 18日，证监会召开新闻发布会，新闻发言人常德鹏发布了关于吴某某等人涉嫌内幕交易“王府井”股票案的通报。

　　据通报，2020年6月9日晚，王府井集团股份有限公司(以下简称王府井)公告获得免税品经营资质。交易监控发现部分账户在公告前大量买入股票，交易行为明显异常。证监会迅速启动立案调查程序，目前案件已调查完毕。

　　调查发现，吴某某等人在重大事件公告前获取内幕信息并大量买入“王府井”股票，获利数额巨大，涉嫌构成内幕交易。证监会将依法追究相关当事人的违法责任，涉嫌犯罪的，及时移送公安机关追究刑事责任。

　　证监会指出，内幕交易是资本市场的“顽疾”，严重破坏公平交易原则，侵害投资者合法权益。2019年修订的证券法显著提高了包括内幕交易在内的证券违法违规成本。我会将全面落实国务院金融委关于对资本市场违法行为“零容忍”的工作要求，着力构建行政处罚、刑事追责、民事赔偿等全面化、立体式的追责体系，持续加大对内幕交易、财务造假等违法行为打击力度，切实维护资本市场秩序，保护投资者合法权益。

　　据每日经济新闻报道，对于证监会上述调查，王府井工作人员回应称，证监会调查的情况并未向公司通报，公司并不太清楚这一事件的调查过程。

　　而针对王府井获得免税品经营资质的内幕消息是如何流出，这位工作人员称，该消息的重要性远高于商业机密。王府井在申请上述资质大半年后，才获得财政部的通知同意，事发也很突然。而在财政部的通知下达前，公司对于获得资质的信息并不知情。因此，这一内幕消息应该不是从王府井内部流出。

　　WIND截图 王府井日K线图

　　WIND数据显示，此前长期窄幅调整的王府井股价自4月底掀起一波涨势。该股4月28日报收于12.25元/股，6月9日涨停报收于27.15元/股，7月9日一度冲高至79.19元/股的历史最高价。换句话说，王府井股价在近40天(自然日，下同)内翻番，而后在30天内又上涨近两倍，近两个月时间累计涨5.5倍。(中新经纬APP)

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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