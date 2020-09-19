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报告称2021应届生平均月薪近7000元 武汉招聘需求复苏

2020年09月19日11:09  来源：中新经纬
 

　　中新经纬客户端9月18日电 18日，BOSS直聘发布《2021应届生秋招早鸟报告》(下称《报告》)指出，2021应届生平均月薪为6812元，招聘规模最大的前五个行业分别为互联网/IT、教育培训、房地产/建筑、专业服务和金融。

　　此外，高学历人才需求大幅度增加，博士岗位的招聘需求激增71.5%，主要集中在计算机软件、互联网、医疗健康、“新基建”等热门产业。

　　2021应届生平均月薪6812元

　　2021届校园招聘率先拉开“2020年秋招”的帷幕。今年秋招早鸟场由7月1日延续至今，整体招聘需求稳步提升，打破了上半年春招的严峻形势。

　　近几年，新一线城市对应届生的吸引力呈现逐年增加的态势。《报告》显示，今年秋招早鸟场，36.4%的2021应届生招聘需求来自新一线城市，而一线城市的应届生需求占比降至23.4%。

　　来源：《2021应届生秋招早鸟报告》

　　受疫情影响，武汉人才市场活跃度备受关注。今年秋招，武汉招聘需求全面复苏，2021应届生招聘需求回归全国前十，在新一线城市中位列第三

　　薪资方面，《报告》显示，自7月以来，2021应届生平均招聘薪资为6812元，招聘薪资中位数为5922元，薪资过万的应届生岗位占14.8%。

　　BOSS直聘研究院观察到，高薪岗位来自千人以上规模的企业占比为47.2%，岗位职能主要集中在产品、研发和设计三大块，现阶段的岗位需求结构暂时拉高了应届生平均薪资。预计待今年10月秋招全面开启之后，应届生的平均招聘薪资届时会有所回落。

　　计算机软件行业博士生月均薪41709元

　　“技术能力”已成为科技企业的核心竞争力。为此，每年秋招早鸟场释放高薪岗位占比最大的是技术类，且呈现持续增长趋势。

　　《报告》显示，通过观察12家一线互联网科技公司的校招职位后发现，算法工程师平均月薪高达31000元，Java工程师招聘数量最多。与此同时，近三成2021届硕士及以上学历的应届生期望在互联网技术领域发展。

　　来源：《2021应届生秋招早鸟报告》

　　值得一提的是，企业对博士生的招聘需求激增，同比增长71.5%，主要集中在计算软件、互联网、电子/半导体/集成电路、医疗健康等“硬核”科技行业，科技企业与学术界的博士争夺战愈发激烈。

　　BOSS直聘研究院数据显示，要求博士学位岗位的平均月薪为26523元。其中，计算机软件行业的博士生平均月资高达41709元。

　　留学生回国求职规模翻倍

　　在国际疫情影响之下，大量留学生寻求回国就业。BOSS直聘研究院发现，今年秋招早鸟场，留学生的求职规模翻倍，2020届留学生是留学生活跃求职的主要群体。

　　来源：《2021应届生秋招早鸟报告》

　　根据《报告》，今年秋招早鸟场，留学生平均期望薪资为10360元，将近国内应届生平均期望薪资(5858元)的一倍。此外，活跃求职的留学生中，拥有硕士及以上学历的比例高达65%，且相当比例就读于海外名校，加剧了应届生整体求职竞争的激烈程度。

　　在金融类、互联网技术类岗位中，留学生相比国内应届生就业竞争力更为明显。BOSS直聘研究院建议，企业和应届生提前出击，主动寻找更多求职和招聘时机，来面对当下复杂严峻的求职招聘环境。(中新经纬APP)

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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