三部门：进一步完善生物质发电建设运行管理

人民网北京9月19日电（记者毕磊）记者从国家发展改革委网站获悉，为做好2020年生物质发电项目建设，完善项目建设运行管理，推动行业持续健康发展，国家发展改革委、财政部、国家能源局近日联合印发《完善生物质发电项目建设运行的实施方案》，提出坚持“以收定补、新老划段、有序建设、平稳发展”。

根据《方案》，2020 年申请中央补贴的项目须符合以下条件：一是项目须纳入生物质发电国家、省级专项规划。二是项目须为2020年1月20日（含）以后全部机组并网的当年新增项目，其中，2020年1月20日前部分机组并网，在2020年1月20日后实现全部机组并网的项目也属于本次申报范围。三是须符合国家相关法律法规、产业政策、技术标准等要求，配套建设高效治污设施，垃圾焚烧发电项目所在城市已实行垃圾处理收费制度；四是申报情况必须属实，不能出现弄虚作假、违规掺烧等情况，并提交信用承诺书。

《方案》明确了纳入当年补贴项目规则：按项目全部机组并网时间先后次序排序，并网时间早者优先， 直至入选项目所需补贴总额达到 2020 年中央新增补贴资金额度 15 亿元为止。未纳入 2020 年中央补 贴规模的已并网项目，结转至次年依序纳入。自 2021 年 1 月 1 日 起，规划内已核准未开工、新核准的生物质发电项目全部通过竞争方式配置并确定上网电价；新纳入补贴范围的项目（包括 2020 年已并网但未纳入当年补贴规模的项目及 2021 年起新并网纳入补贴规模的项目），补贴资金由中央地方共同承担，分地区合理确定分担比例，中央分担部分逐年调整并有序退出。需中央补贴的在建项目应在合理工期内建成并网。

为营造生物质发电企业公平竞争的市场环境，保障申报补贴项目的合法利益，防止项目运行中出现违规掺烧化石燃料、骗取补贴等违法违规行为，最大限度保证补贴资金合理使用，《方案》引入了信用承诺制度，申报单位需承诺项目不存在弄虚作假情况，建设运行合法合规。违背承诺的，自愿承担由此引发的一切经济责任和法律责任。同时，承诺信息、践诺信息将纳入信用记录，进行归集应用。

《方案》明确，一方面要立足于多样化用能需求，不断拓展生物质能利用渠道，坚持宜气则气、宜热则热、宜电则电，鼓励加快生物质能非电领域应用，提升项目经济性和产品附加值，降低发电成本，减少补贴依赖。另一方面，不断落实生物质发电支持政策，鼓励金融机构给予生物质发电项目中长期信贷支持，建立生活垃圾处理收费制度，鼓励地方政府统筹各类资金，对生物质发电相关的“收、储、运、处理”环节予以支持和补偿。鼓励具备条件的省（区、市），探索生物质发电项目市场化运营试点，逐步形成生物质发电市场化运营模式。

(责编：毕磊、夏晓伦)