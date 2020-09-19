企业家热议新时代民营经济统战工作：释放重磅利好 机遇前所未有

近日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平对做好新时代民营经济统战工作作出重要指示指出，改革开放特别是党的十八大以来，民营经济统战工作不断加强和完善，在服务党和国家中心工作中发挥了重要作用。非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长具有十分重要的意义。

中共中央办公厅日前也公开发布了《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》。《意见》提出，推动新时代民营经济统战工作创新发展，支持服务民营经济高质量发展。

在新冠肺炎疫情影响下，国内国际经济形势呈现出前所未有的复杂格局。在此背景下，加强民营经济统战工作有何积极作用？民营经济对我国经济社会发展都有哪些重要性？新时代民营经济应该如何发展？民营企业应该如何转型升级？对此，人民网记者采访了多位民营企业家。

民营经济发展释放重磅利好信号

此次《意见》的出台，是改革开放以来第一份关于民营经济统战工作的文件，习近平总书记还对做好新时代民营经济统战工作作出了重要指示，这在民营企业家眼里有着不一样的意义。

德龙集团、新天钢集团董事长丁立国参加了全国民营经济统战工作会议，聆听了会上传达的习近平总书记对新时代民营经济统战工作的重要指示。“我深深感受到党和政府对我们民营企业和企业家的关心和爱护，为民营企业健康发展提供了全方位的保障和更多有利条件，让我十分感动。”

丁立国表示，习近平总书记和党中央一直关心民营企业，在多个场合、多次提到“党中央毫不动摇地支持民营经济发展”，党和政府在鼓励、支持、引导、保护民营经济发展上下狠功夫，进一步坚定了我们民营企业干事创业的信心和决心。

“习总书记的重要指示，以及文件的发布充分显示了党中央对民营经济和民营企业家的高度重视和一贯支持。”红豆集团党委书记、董事局主席周海江接受记者采访时表示，《意见》还提出要充分认识民营经济存在和发展的长期性、必然性，更充分表明了党和国家把民营企业当作“自己人”，这对民营企业家是极大的鼓舞和稳心凝神。

作为长期奋战在保险战线的一名“老兵”，阳光保险集团董事长张维功则表示，得益于党和国家对民营经济的政策支持，造就了民营企业长达几十年的高速发展阶段，也为民营企业家创造了最光亮、最出彩、最闪亮的舞台，“可以说，民营企业迎来了最好的时代。”

在国美零售总裁王俊洲看来，《意见》的出台为民营经济的发展释放了重磅利好信号，体现出国家对民营经济的重视和支持。“民营经济在我国经济发展中发挥着举足轻重的作用，引导民营经济的健康发展对我国经济发展至关重要。”

“民营经济作为我国经济发展的重要因素，始终是坚持和发展中国特色社会主义的重要经济基础。”北京北信源软件股份有限公司董事长林皓表示，《意见》的出台坚定了民营企业的信心，也增强了民营企业对国家整体经济发展的信心，“我们将坚定发展信心、提高创新能力，在保障国家、政府和各行业信息安全的同时，为国家民营经济高质量发展贡献力量。”

谈到对于《意见》出台的看法，安徽省工商联副主席、合肥荣事达电子电器集团有限公司董事长潘保春十分兴奋和激动，“民营经济在中国经济结构中的地位再一次被确定，民营经济澎湃发展的明天已经到来。”

潘保春进一步表示，《意见》中很多说法都令人印象深刻，这些说法都把民营经济人士作为“自己人”，从培养培育民营经济和民营经济人士的出发点，给出指导、提出建议、做出要求，充分体现了我们党和民营经济人士鱼水一家亲的优良传统。

新时代民营经济发展机遇前所未有

《意见》提出，民营经济作为我国经济制度的内在要素，始终是坚持和发展中国特色社会主义的重要经济基础；民营经济人士作为我们自己人，始终是我们党长期执政必须团结和依靠的重要力量。

可以看出，民营经济对我国经济社会发展的重要性不言而喻，新时代民营经济应该如何发展，民营企业家们都给出了自己的答案。

君旺节能科技股份有限公司董事长、总裁习珈维表示，《意见》强调要坚持“两个毫不动摇”，把团结好、引导好民营经济人士作为一项重要任务，深刻阐明重要意义，提出总体要求，明确工作重点和方向。国家是船，领导人是掌舵者，此次纲领性文件为我们投身参与做好新时代民营经济统战、前行工作提供了航向和遵循。

潘保春则表示，新时代民营经济面临诸多机遇和选择，民营经济应该紧跟党的步伐，按照党和国家布局的产业政策走，按照法律法规要求走，才能少走弯路行稳致远。

我国经济已转向高质量发展阶段，民营经济规模不断扩大，但同时风险挑战也明显增多，尤其在今年新冠肺炎疫情冲击影响下，国内国际经济形势呈现出前所未有的复杂格局，更增加了民营经济发展的挑战性。

对此，周海江认为，在当前这种特殊情况下，民营企业要特别树牢“自己人”意识，自觉服从党和国家的统一部署，与党和国家同呼吸、共命运，坚持以人民为中心的发展思想，坚定信心，克服困难，化危为机，加大创新，进化转型。

同盾科技创始人、董事长蒋韬也认为，面对当前的复杂局面，民营企业家更应该大力弘扬优秀的企业家精神，坚定信心、迎难而上，砥砺前行、勇于担当，在提升企业质量效益、优化企业规模结构等方面实现新突破，从而让民营企业发展更有动力、更有价值、更有保障、更有情怀，为夺取疫情防控和经济社会发展双胜利，开启“十四五”作出新的贡献。

“民营企业自身要保持定力，增强信心，不断开拓创新能力、不断提高竞争力，推动企业转型升级。这样从多维度上发展进步，才能推动新时代民营经济高质量发展。”林皓建议道。

“民营企业在解决就业、创造税收、提供服务等多方面为国家做出了突出的贡献，为社会发展以及安定和提供产品方面起到了不可替代的作用，因此要重视和保护民营企业的发展。”王俊洲向记者表示，新时代，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。作为社会主义市场经济发展的重要成果，应该推动民营经济健康发展，让民营经济创新源泉充分涌流，让民营经济创造活力充分迸发。

丁立国指出，民营经济的成长发展伴随着国家改革开放进程，为我国经济发展作出了重要贡献。这得益于在我国推进高质量发展的关键时期，中央对新时代民营经济发展的关怀和重视前所未有，新时代民营经济在我国经济中的作用和地位前所未有，高质量发展对新时代民营经济创新驱动的要求前所未有。

加快转型升级是高质量发展的必然要求

《意见》提出，深化供给侧结构性改革，实现经济高质量发展，迫切需要民营企业加快转型升级，提高民营企业家队伍整体素质。

对此，企业家们纷纷表示，在面对当下风险挑战明显增多的坏境下，加快转型升级是民营企业适应国内国际经济形势变化的必然要求。

潘保春指出，加快民营企业转型升级，核心是提高民营企业家整体素质，民营企业好比是普通火车，全靠车头带动，民营企业家就是火车头。对民营经济的转型升级，改变车头的思维模式就能实现。因此，对民营企业家的统战工作就显得格外重要。

“民营企业要以自主创新为着力点，依靠创新驱动，抓住发展机遇，加快企业转型升级步伐。”王俊洲表示，要促进民营经济高质量发展，可以从政策层面着力，比如出台一系列优惠政策，扶持有特色的民营经济的发展。要建立服务企业长效机制，将服务做细、做深，更贴近企业需求。另外，强化监督、完善法制也必不可少。

蒋韬认为，我们正在形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，民营经济地位和作用进一步凸显。民营企业当前更应充分发挥其产权明晰、激励约束相容等特征，在公司治理、决策实施与生产经营等方面发挥优势，及时适应和把握市场环境变化，更好地配置和利用资源，促进循环体系的高效运行。

林皓则从四个维度进行了阐述。作为民营企业，首先要站在整个社会经济和产业的高度，找到适合自我快速发展的方向；其次是坚持和拥抱数字化发展，主动融入以数字经济为代表的新经济；第三是创新发展寻找新赛道，加强前瞻、抢先布局；最后是提升人才队伍建设，从思想上加强建设，提升企业家、核心人员和优秀人才的价值观。

习珈维从政府角度和企业自身给出了建议。面对加快转型升级，企业家自身要提升对转型升级的认识，树立在转型升级中求发展的理念。民营企业转型升级要脚踏实地苦练内功，加强科技创新，把创新的重点放在技术、管理、组织结构、工艺的变革上。

另一方面，政府有关部门可加强宣传，增强企业家的忧患意识、发展意识、创新意识，切实解决企业“不想转”、“不敢转”、“不会转”的问题。也可组织企业家外出学习考察交流，不断开阔眼界、拓展思路，增强发展紧迫感，增强加快转型升级、培育核心竞争力的信心和决心。

张维功指出，作为民营企业的一员，中国经济建设大家庭的一员，一个有责任的企业，其存在的价值应体现在对社会的贡献，除了财务报表，更要填写好社会报表，“我们将始终坚守保险本质，以农民心态与工匠精神脚踏实地的经营企业，积极发挥经济减震器和社会稳定器的作用，保障国民经济的发展，为实现中华民族伟大复兴贡献力量。”

(责编：乔雪峰、夏晓伦)