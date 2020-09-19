坚持“两个毫不动摇” 把民营经济人士团结在党的周围 更好推动民营经济健康发展

本报北京9月16日电 （记者姜洁）中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日对做好新时代民营经济统战工作作出重要指示指出，改革开放特别是党的十八大以来，民营经济统战工作不断加强和完善，在服务党和国家中心工作中发挥了重要作用。非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长具有十分重要的意义。

习近平强调，要坚持“两个毫不动摇”，把团结好、引导好民营经济人士作为一项重要任务。各级党委要加强对民营经济统战工作的领导，全面贯彻党的方针政策，抓好党中央各项决策部署贯彻落实。各级统一战线工作领导小组和党委统战部要发挥牵头协调作用，工商联要发挥群团组织作用，把民营经济人士团结在党的周围，更好推动民营经济健康发展，努力为新时代坚持和发展中国特色社会主义事业、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

全国民营经济统战工作会议16日在京召开。会上传达了习近平的重要指示。

中共中央政治局常委、中央统战工作领导小组组长汪洋出席会议并讲话。他强调，要认真学习领会习近平总书记重要指示精神，从政治高度深刻认识做好新时代民营经济统战工作的重要意义，坚持信任、团结、服务、引导、教育的方针，引导民营经济人士完整准确理解“两个毫不动摇”，坚定制度自信，把他们更好团结在党的周围，为实现民族复兴凝心聚力。

汪洋指出，民营经济统战工作点多面广线长，各级统战工作领导小组成员单位要在党委领导下各司其职、群策群力。要调动民营经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，深刻认识个人的成功既源于自身努力，更得益于伟大的时代、伟大的事业、伟大的党，增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、情感认同。要引导民营经济人士树立家国情怀，以产业报国、实业强国为己任，弘扬企业家精神和工匠精神，积极参与光彩事业和精准扶贫，做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。要抓好民营经济代表人士队伍建设，以提升素质、优化结构、发挥作用为目标，改进综合评价工作，重视年轻一代培养。要及时掌握民营企业发展状况和诉求，齐心协力把党中央支持民营经济发展的政策措施落到实处，帮助企业正确认识和克服眼前困难，增强发展信心。要按照构建亲清政商关系的要求，健全政企沟通协商制度，完善民营企业权益维护机制，激励干部主动作为、靠前服务，做到“亲”而有度、“清”而有为。要发挥好工商联和商会的作用，积极培育和发展中国特色商会组织。

中共中央书记处书记、中央统战部部长尤权主持会议并讲话。他表示，各级统战部门要深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，以高度的责任感和使命感抓好贯彻落实，提高政治站位，聚焦重点任务，加强统筹协调，努力开创新时代民营经济统战工作新局面。

中央网信办、国家发展改革委、浙江省委统战部、广东省委统战部负责同志，有关民营企业家代表作交流发言。

全国政协副主席、全国工商联主席高云龙出席会议。

会议以电视电话会议形式召开。中央和国家机关有关部门、有关人民团体负责同志在主会场参加会议。各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团党委统战部、工商联负责同志在分会场参加会议。

《 人民日报 》（ 2020年09月17日 01 版）

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