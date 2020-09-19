知识产权赋能实体经济高质量发展

人民网北京9月19日电 （记者乔雪峰） 9月19日，2020中关村论坛“聚能赋能?共创共赢——全球视野下的知识产权运营与金融论坛”在中关村国家自主创新示范区展示中心举行，今年是中关村论坛连续第三年设立知识产权平行论坛。

据了解，本次论坛紧扣知识产权保护、知识产权金融创新、知识产权资本化运营等全球热点前沿，紧扣北京科创中心建设和中关村特色，从国际视野审视研讨促进知识产权价值实现最大化、知识资产与金融资本有效融合的新路径，有助于进一步推进国际交流与深度合作，共同打造知识产权运营与金融服务生态，营造更加良好的营商环境，赋能实体经济高质量发展。

国家知识产权局知识产权运用促进司司长雷筱云在致辞中指出，近年来，我国稳步推进知识产权运营服务体系建设，积极扩大知识产权金融服务规模，开展了知识产权运营平台建设、基金引导、机构培育等试点，支持37个重点城市推进知识产权运营服务体系建设，带动形成全国知识产权运营良好生态。

北京市知识产权局副局长、一级巡视员李钟表示，北京市围绕首都四个中心功能定位，不断探索知识产权赋能经济高质量发展途径，开展了知识产权保险、专利质押融资、知识产权证券化等试点工作。“日前北京市出台了《关于强化知识产权保护的行动方案》，为下一步工作给出具体指引。”

中关村管委会副主任朱建红指出，知识产权平行论坛逐渐成为展示中关村知识产权品牌的一张名片，也成为了全球知识产权界交流合作、协同创新的重要平台。

朱建红还表示，下一步，中关村管委会将发挥好现有政策作用，引导国内服务机构“走出去”、国外服务机构“引进来”，不断优化知识产权国际化服务环境。还将聚焦知识产权运营加大先行先试力度，实施强化知识产权运营、促进科技成果转化的有关政策措施。

北京知识产权运营管理有限公司董事长张建介绍，知识产权作为激励科技创新的基本保障、国际合作的重要桥梁，在深入实施创新驱动发展中发挥着更加重要作用。

此外，论坛上还发布了中关村知识产权特色服务模式及产品，如北京IP的智慧园区科创能力分析管理可视化系统、国家知识产权运营公共服务平台的IP7+专利分级管理工具等等，覆盖了科创能力综合管理、知识产权维权保护、价值评估、专利管理等领域。

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