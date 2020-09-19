人民网>>财经

南航“进博号”飞机首航广州-上海

2020年09月19日21:22  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京9月19日电 （记者乔雪峰） 9月19日，全球最新进博会主题彩绘飞机——南航“进博号”在广州正式亮相，并在当天执行了由广州飞往上海的首航航班。

“欢迎乘坐中国南方航空公司CZ3537‘进博号’首航主题航班。”在乘务员的一声声问候中，首航旅客一登机，就发现了南航“进博号”的与众不同，从飞机机身的彩绘到客舱内部都进行了进博会元素的专属布置。客舱壁板的装饰氛围以及全舱座椅头巾的进博会特别设计，与南航乘务员身着的碧水红棉彩云蓝天制服相得益彰，令人耳目一新。

航班平飞后，乘务员化身进博会“蓝天宣传大使”向旅客介绍“进博号”彩绘设计的细节及含义，在万米高空还开展了进博会知识云上问答、手绘吉祥物等活动，并为旅客送上专门订制的带有进博元素的“首航礼物”，获得旅客一致好评，纷纷在客舱内合影留念。

南航“进博号”彩绘飞机由南航与中国国际进口博览局、国家会展中心（上海）有限责任公司合作推出，选用了南航旗下的国际远程宽体客机空客A330-300型飞机，采用整机喷漆技术完成喷涂，整个喷涂过程历时15天。彩绘设计重点凸显了进博会特色，选取吉祥物熊猫“进宝”及其手中所持幸运四叶草为主要元素。

据了解，在这架最新涂装的“进博号”彩绘飞机首航后，南航还计划推出“携手南航，飞向美好未来”主题传播策划，开展“进博号”巡回展示活动，全力宣传、展示、服务好进博会，吸引更多的海外友人了解、感受、参与进博会。 

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

发改委：投资增速逐月回升向好 连续5个月保持正增长　　人民网北京9月16日电（许维娜）16日上午，国家发展改革委举行9月份例行新闻发布会。国家发展改革委新闻发言人孟玮表示，今年以来，投资增速一度出现大幅下滑情况。1—2月份，投资下降24.5%。2月份以来，按照党中央决策部署，各地方、各部门统筹…【详细】

财经

发改委：蔬菜市场供应有望在短时间内恢复　　人民网北京9月16日电（记者毕磊）16日上午，国家发展改革委举行9月份例行新闻发布会。国家发展改革委新闻发言人孟玮表示，从8月份数据看，蔬菜价格环比上涨6.4%，主要原因是受强降雨、洪涝等不利天气影响，加之夏秋交替、蔬菜换茬，部分地区出…【详细】

财经

胡润百富《2020中国互联网保险中介服务平台Top10》发布　　2020年9月16日，胡润研究院发布了《2020中国互联网保险中介服务平台Top10》，按照近两年来互联网平台在保险中介领域的市场实力和创新能力，评选出了中国10强互联网保险中介服务平台，腾讯旗下保险代理平台微保位列榜首，蚂蚁集团旗下蚂…【详细】

财经

麻辣财经：服贸会，全球服务如何互惠共享？　　服贸会来了！这是一场全球服务业的盛会，它吸引了148个国家和地区的1.8万家企业和机构，共有10万人注册参展参会。 中国国际服务贸易交易会，是专门为服务贸易搭建的国家级、国际性、综合型大规模展会和交易平台，自2012年起已举办6届。…【详细】

财经

8月PMI数据公布 三大指数连续6月位于临界点以上　　人民网北京8月31日电 （杨曦）今日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。数据显示，8月份，制造业采购经理指数（PMI）为51.0%，比上月略降0.1个百分点，非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数为55…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved