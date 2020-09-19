南航“进博号”飞机首航广州-上海

人民网北京9月19日电 （记者乔雪峰） 9月19日，全球最新进博会主题彩绘飞机——南航“进博号”在广州正式亮相，并在当天执行了由广州飞往上海的首航航班。

“欢迎乘坐中国南方航空公司CZ3537‘进博号’首航主题航班。”在乘务员的一声声问候中，首航旅客一登机，就发现了南航“进博号”的与众不同，从飞机机身的彩绘到客舱内部都进行了进博会元素的专属布置。客舱壁板的装饰氛围以及全舱座椅头巾的进博会特别设计，与南航乘务员身着的碧水红棉彩云蓝天制服相得益彰，令人耳目一新。

航班平飞后，乘务员化身进博会“蓝天宣传大使”向旅客介绍“进博号”彩绘设计的细节及含义，在万米高空还开展了进博会知识云上问答、手绘吉祥物等活动，并为旅客送上专门订制的带有进博元素的“首航礼物”，获得旅客一致好评，纷纷在客舱内合影留念。

南航“进博号”彩绘飞机由南航与中国国际进口博览局、国家会展中心（上海）有限责任公司合作推出，选用了南航旗下的国际远程宽体客机空客A330-300型飞机，采用整机喷漆技术完成喷涂，整个喷涂过程历时15天。彩绘设计重点凸显了进博会特色，选取吉祥物熊猫“进宝”及其手中所持幸运四叶草为主要元素。

据了解，在这架最新涂装的“进博号”彩绘飞机首航后，南航还计划推出“携手南航，飞向美好未来”主题传播策划，开展“进博号”巡回展示活动，全力宣传、展示、服务好进博会，吸引更多的海外友人了解、感受、参与进博会。

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