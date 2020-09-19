经合组织：世界经济发展前景仍存不确定性

新华社北京9月19日电 《经济参考报》日前发表秦天弘撰写的报道《经合组织上调全球经济增长预期 发展前景存不确定性 美日央行宽松持续》。文章摘要如下：

经济合作与发展组织（经合组织）在日前发布的全球经济展望报告中，将今年全球经济的增长预期从下滑6%上调至萎缩4.5%，但警告全球经济前景仍存在巨大不确定性。与此同时，美联储和日本央行在结束最新一轮货币政策会议后，均宣布维持利率不变，并承诺必要时采取更多支持措施。

经合组织在报告中指出，按照目前的经济和疫情态势，中国在今年将是二十国集团（G20）成员中唯一实现经济正增长的国家。中国能够迅速控制住疫情，相关政策也为经济活动的迅速恢复铺平了道路。

经合组织此前发布新闻公报说，受疫情影响，今年第二季度，大多数G20成员经济都出现前所未有的下降，第二季度G20整体经济环比下滑6.9%，程度远超2009年第一季度国际金融危机深重时期1.6%的降幅。中国是唯一实现经济正增长的成员。

展望未来，经合组织预计2021年全球经济将增长5%，这低于6月时对明年世界经济将增长5.2%的预测。由于疫情尚未得到有效控制，经合组织警告全球经济前景仍存在巨大不确定性，在最初的经济重启措施实施后全球经济产出显著提升，但经济复苏的步伐在夏季出现放缓迹象。

经合组织在报告中建议，各国政府和央行需要在2021年前在应对疫情等方面继续提供支持。刺激计划要随着经济复苏的加快而做出调整，使资金可以更好用于“暂时难以生存”的企业并支持相关就业。

美国联邦储备委员会日前在结束为期两天的货币政策会议后发表声明，宣布维持联邦基金利率目标区间在零至0.25%之间，符合市场预期。多数美联储官员预计，这一利率区间将保持至2023年不变。

声明说，近几个月美国经济活动和就业有所回升，但仍远低于年初水平。未来，经济前景将在很大程度上取决于疫情发展。持续的公共卫生危机将在近期内继续拖累经济活动、就业和通货膨胀，并对中期经济前景构成相当大的风险。

当天，美联储还发布最新一期经济前景预期，预计2020年美国经济将萎缩3.7%，较6月份预测大幅调高2.8个百分点。

日本央行17日在货币政策例会结束后宣布，继续将短期利率维持在负0.1%的水平，并通过购买长期国债，使长期利率维持在零左右，符合此前市场的广泛预期。

受疫情影响，日本经济遭遇重创。日本内阁府此前发布的修正数据显示，今年第二季度日本实际国内生产总值环比下降7.9%，按年率计算下降28.1%。据经合组织的报告预测，今年日本经济将萎缩5.8%。

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