8月外汇市场供求基本平衡

本报北京9月19日电 （记者葛孟超）国家外汇管理局日前公布了8月银行结售汇数据：按美元计值，银行结汇1596亿美元，售汇1634亿美元。

国家外汇管理局相关负责人表示，8月份我国外汇市场供求基本平衡。非银行部门跨境资金净流入127亿美元，处于近期较高水平；外汇储备规模稳中有升，8月末较7月末增加102亿美元。8月，主要渠道跨境资金流动继续呈现积极变化。首先是货物贸易跨境收支顺差上升；其次是企业分红派息季节性高峰结束；最后是外资流入境内债券市场维持高位。

据了解，当前，外部环境中的不稳定、不确定因素依然较多，但我国制度优势显著，经济长期向好，市场空间广阔，发展韧性强大，将为我国外汇市场保持稳定提供根本性支撑。金融市场双向开放稳步推进，有助于跨境资本均衡流动。外汇市场发展更加成熟，交易行为理性有序，人民币汇率弹性增强，将继续发挥调节宏观经济和国际收支“自动稳定器”的作用。

《 人民日报 》（ 2020年09月20日 01 版）

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