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人民币汇率升值行情利大于弊

樊大彧

2020年09月20日09:01  来源：北京青年报
 

　　本报评论员 樊大彧

　　今日社评

　　近期人民币汇率一举逆转此前总体偏弱走势，是受到中国经济基本面持续向好的支撑，与全球货币宽松、美元贬值等外部因素也有直接关系。近期的人民币升值起到了加速人民币国际化的作用。另外，人民币升值使人民币资产的吸引力得到更大提高，更多外资的进入对A股将形成稳定支撑。人民币汇率目前形成的升势并非偶然，它是多种经济金融因素共同作用的结果。

　　近期，人民币汇率持续走强，人民币对美元汇率再创新高。自5月低点以来，短短3个多月里，人民币汇率已反弹超过3600个基点。在8月份，人民币汇率累计上涨1.84%。9月以来，人民币对美元汇率更是连破多道关口，目前银行间外汇市场人民币汇率中间价已升破6.8关口。

　　今年初，在新冠肺炎疫情等内外部因素冲击下，人民币汇率一度下挫。至5月底，人民币对美元汇率交易价一度创下12年来的新低。之后，随着抗击新冠肺炎疫情斗争取得重大战略成果，复工复产复商复市有序推进，经济社会正常秩序逐步恢复，二季度GDP增速由负转正，且增长速度超出市场预期。中国经济率先从疫情影响中走出，人民币汇率也随之一路走高，而且升值的速度和力度均超出市场预期。

　　近期人民币汇率一举逆转此前总体偏弱走势，是受到中国经济基本面持续向好的支撑，与全球货币宽松、美元贬值等外部因素也有直接关系。由于疫情蔓延，欧美经济深受打击，相关国家为应对疫情纷纷启动宽松货币政策，尤其是美联储实施无限制资产负债表扩张，加剧了美元贬值幅度。美国政府的疫情防控不力，以及美联储货币政策的过度滥用，都给美元体系的未来蒙上了阴影。对比之下，国际投资者更看好中国经济前景和人民币资产，全球金融市场对人民币的信心不断增强，人民币汇率也因此获得充足升值动力。

　　近期人民币汇率的升值行情，可以称得上“气势如虹”。近三个月来，人民币汇率连续突破了7.0、6.9、6.8三个重要关口，为10年来最快涨势。人民币升值带来的好处是显而易见的。人民币对美元汇率走强利好进口企业，可以降低企业采购成本，提升盈利能力。人民币升值有利于海外购物，降低海外消费成本，增加消费者福利。

　　本轮人民币汇率升值行情，还明显提高了人民币在国际市场的关注度。外国央行增加人民币储备的意愿增强，外国资本购买中国国债的数量明显增加，更多国际金融机构加入到中国的跨境支付系统。近期的人民币升值起到了加速人民币国际化的作用。另外，人民币升值使人民币资产的吸引力得到更大提高，更多外资的进入对A股将形成稳定支撑。

　　当前，中国正在持续推动金融市场的开放，展望未来，外部环境中的不稳定、不确定因素依然较多，人民币升值有利于稳定市场情绪、提振市场信心。本轮人民币汇率升值行情提高了企业和居民的结汇意愿，有力稳定了外储规模。本轮升值行情还表明，人民币汇率弹性增强，将继续发挥调节宏观经济和国际收支“自动稳定器”的作用。

　　然而，人民币快速升值也给我国出口企业发展带来困扰。受到疫情冲击影响，外部需求放缓，叠加人民币升值，导致出口产品成本提高，出口企业产品的国际市场竞争力遭到较大程度削弱。同时，人民币升值行情带来汇率风险，可能导致汇兑损失，出口企业必须采取措施予以防范。另外，因为看好人民币汇率前景以及对人民币资产需求增强，今年以来北上资金涌入已经超过千亿。大量博取短期投机收益的热钱涌入，可能带来资产泡沫风险。

　　人民币汇率目前形成的升势并非偶然，它是多种经济金融因素共同作用的结果。本轮人民币汇率升值行情对中国经济发展有利有弊，但总体上是利大于弊。对于人民币升值带来的好处，我们要善加利用，对于可能产生的风险，则必须始终保持足够警惕，要未雨绸缪、防患未然。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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