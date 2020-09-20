预计四季度GDP增长恢复到6%左右

近日，中国人民银行货币政策委员会委员、清华大学金融与发展研究中心主任马骏在接受媒体采访时表示，由于疫情较快得到控制，中国经济的表现好于预期。他预计今年四季度中国GDP同比增速恢复到6%左右，明年一季度，经济复苏的任务应该基本完成，宏观政策应该开始回归常态。

宏观政策或将在明年年初回归常态

马骏指出，中国大部分地区的生产、生活已经恢复正常。由于疫情较快得到控制，今年中国经济的表现好于预期，也明显好于全球其他主要经济体。

“我认为，今年四季度中国GDP同比增速恢复到6%左右、城镇调查失业率回落到5.5%左右是大概率事件。”马骏表示，目前的经济复苏主要靠基建和房地产投资拉动，但随着制造业利润的大幅反弹，制造业投资也会回升。

“消费虽然仍然滞后，但我预计在数月内也会回到正常轨迹。到明年一季度，经济复苏的任务应该基本完成，宏观政策也应该开始回归常态。”马骏说。

人民币升值反映中国经济复苏快于美国

5月底以来，人民币升值势如长虹。如何看待这轮升值？人民币汇率后势如何？

马骏表示，外汇市场有很强的前瞻性。许多外汇和证券市场的国际投资者是基于对该经济体在未来一段时间（而非过去）与其他经济体的相对经济表现的预期来做投资决策的。人民币对美元升值还是贬值，在很大程度上取决于未来一段时间中国经济环比增速与美国经济环比增速哪个更强。

“过去一段时间人民币的升值，很大程度上反映了国际投资者对已经发生的中国经济复苏表现优于其他大国（尤其是优于美国）的判断。”马骏称。

“但情况可能会发生变化。未来六个月，美国经济的环比恢复的速度可能会赶超中国（因为美国现在正处于最低谷的时候）。从这个意义上讲，美元未必持续走弱。”马骏说。

他同时指出，除了宏观基本面，还有许多其他影响汇率的因素很多，如货币政策、出口表现等。虽然中美利差较大，但与经济基本面相比，利差对人民币汇率的影响应该不是首要的。

人民币升值引发了市场对于A股“汇率牛”的猜想。对此观点，马骏不建议过度解读汇率对股市的影响和随意接受汇率走势的猜测。中长期的股市投资还是应该基于对经济和企业基本面的判断。

适度让利实体经济不会导致金融风险

今年6月的国常会指出，通过引导贷款利率和债券利率下行、发放优惠利率贷款、实施中小微企业贷款延期还本付息、支持发放小微企业无担保信用贷款、减少银行收费等一系列政策，推动金融系统全年向各类企业合理让利1.5万亿元。

马骏表示，疫情期间，银行体系对小微企业的支持对维持帮助企业渡过暂时难关、维持就业发挥了非常大的作用。或者说，银行发挥了很强的逆周期调节的作用。当然，银行让利也使得其盈利下降而导致一些对金融风险的担心。

“在这个阶段，对于许多小微企业而言，这是生死存亡的问题；对于多数大中型银行而言，只是利润多少的问题。银行既面临着对实体经济让利的压力，也有让利的空间。”

马骏认为，对多数银行来说，适度让利不会导致金融风险，反而会通过尽早稳定实体经济，防止大规模企业倒闭而实现金融稳定。所以说，与不让利相比，从中长期来看，银行体系适当让利反而可能降低银行的不良贷款率。

他同时指出，也要关注一些小银行，尤其是部分农商行所面临的困难。这些小银行在与大银行的竞争过程中失去了不少优质小微客户，剩下的客户的平均违约风险可能比以前更大。

文/本报记者 程婕

统筹/余美英

(责编：李都也(实习生)、李栋)