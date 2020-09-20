车险综合改革启动 交强险总保额从12.2万元提高至20万元

昨日，由中国银保监会发布的《关于实施车险综合改革的指导意见》正式施行，平安财险、人保财险、太平洋财险等保险公司的车险新系统也正式上线，首单相继出炉。

值得关注的是，车主新保单可享受保障提升保费却省了的实惠外，对于之前已经购买车险的车主来说，新旧交强险保单9月19日后均按新责任额执行，也就是交强险总保额从12.2万元提高至20万元。

平安产险第一张保单

保障提升保费降了400元

9月19日零点1分，来自上海的平安产险车主陆先生拿到了自己汽车的新保单，保费1944.25元。这是平安产险在车险综合改革后签出的第一张新保单。

针对这笔车险综改首单，平安产险的销售人员算了一笔账：陆先生的汽车2019年的保费为2352.60元，投保险种包括机动车损失险、第三者责任险、不计免赔险（机动车损失保险），今年投保时，新增了附加机动车道路救援、代为送检增值服务特约条款。客户风险保障程度大幅提升，但保费支出却较上年减少408.35元，降幅达17.36%。

此前，银保监会相关负责人接受媒体采访时表示，车险综合改革实施后，短期内对于消费者可以做到“三个基本”，即“价格基本上只降不升，保障基本上只增不减，服务基本上只优不差”。

具体来说，一是交强险责任限额大幅提升；二是商车险保险责任更加全面；三是商车险产品更为丰富；四是商车险价格更加科学合理；五是车险产品市场化水平更高；六是无赔款优待系数进一步优化。这些将大大提升消费者的获得感。

调整后消费者得实惠

交强险保障额提高到20万元

消费者得到了哪些实惠？北京青年报记者了解到，第一，车险保障额度进一步提高：调整后的交强险总保额从12.2万元提高至20万元，其中死亡伤残赔偿限额从11万元提高至18万元，医疗费用赔偿限额从1万元提高至1.8万元，财产损失赔偿限额维持0.2万元不变。无责任保额按照相同比例进行调整，其中死亡伤残赔偿限额从1.1万元提高至1.8万元，医疗费用赔偿限额从1000元提高至1800元，财产损失赔偿限额维持100元不变。

第二，车主可享受更低折扣：《机动车交通事故责任强制保险费率浮动暂行办法》将新交强险折扣分为5类地区。其中，北京、天津、河北、宁夏4个地区等最低可享6.5折。在基本不增加保费支出的情况下，消费者购买车损险可获得更多保障，此外，在原有保障基础上新增加盗抢、玻璃单独破碎、自燃、发动机涉水、不计免赔率、指定修理厂、无法找到第三方等7个保险责任，即上述保险责任原先需要额外投保，改革后都涵盖在车损险责任范围内，消费者无需额外支付保费。

第三，车险综合改革政策此次删除了部分免责约定，如：地震及其次生灾害等。至此，我国车险产品基本覆盖了地震、台风、洪水等主要巨灾风险。与此同时，删除事故责任免赔率，取消了现有条款中机动车事故责任免赔率，使得消费者保障更充分，有利于减少理赔纠纷。

商业三责险限额从5万至500万元档次提升到10万至1000万元，消费者可购买更高额的三责险提高保障。

车险长期以来是财险领域第一大业务，竞争激烈，高度依赖中介渠道。银保监会数据显示，2019年我国车险承保机动车2.6亿辆，保费收入8189亿元，占财险保费的63%。

2015年、2017年，商业车险领域进行过两次费率改革。每次临近改革正式实施前，都有一些保险公司业务员或者中介销售人员利用消费者担心保费上涨的心理，曲解政策，往往通过销售误导达到签单目的。

此次车险改革定位为综合改革，以“降价、增保、提质”为目标，涵盖交强险和商车险、条款和费率、产品和服务等，直指车险市场乱象。

新旧交强险保单昨日起

均按新责任额执行

北青报记者从平安产险北京分公司了解到，对于车险综改期执行区间，银保监会《关于调整交强险责任限额和费率浮动系数的公告》规定了切换时间和过渡安排，明确了2020年9月19日零时后发生道路交通事故的，新、老交强险保单均按照新的责任限额执行。

此次改革结合各地区交强险综合赔付率水平，在道路交通事故费率调整系数中引入区域浮动因子；同时，对商车险无赔款优待系数进一步优化。改革实施后，商车险无赔款优待系数将考虑赔付记录的范围由前1年扩大到前3年，对于偶然赔付的消费者，费率上调幅度将降低。对未发生赔付，有着良好驾驶行为习惯的车主，次年车险将得到更多优惠。

因此，建议车主安全驾驶，同时不要中断商业险投保。中断投保，连续投保年限将重新计算,不仅保障断了，也无法享受低折扣。文/本报记者 蔺丽爽 统筹/余美英

焦点

银保监会：预计消费者实际签单保费将明显下降

交强险要及时投保续保

业内人士表示，交强险是国家法定强制保险，机动车上路必须投保交强险。虽然改革后交强险的优惠力度变大了，但如果车主的交强险在改革实施前到期了，或者买的新车在改革前要上路行驶，一定要及时投保、续保交强险。

对改革前投保了交强险的车主来说，应对风险依然有保障。

改革后车损险保障范围扩大

目前市场上的商业车险种类繁多，包括主险和附加险两大部分。其中主险可以单独投保，附加险由消费者根据自身实际情况自愿选择搭配。

车险综合改革后，车损险主险条款在现有保险责任基础上，增加了机动车全车盗抢、玻璃单独破碎、自燃、发动机涉水等保险责任。

简单来说，就是车损险的保障范围扩大了，扩展了上述保险责任，这些保险责任原来属于附加险，改革后全部纳入主险内。

此次改革还删除了实践中容易引发理赔争议的免责条款，如地震及其次生灾害等。至此我国车险产品基本覆盖了地震、台风、洪水等主要巨灾风险。

平安产险董事长兼CEO孙建平认为，改革措施充分考虑了消费者使用汽车时面临的风险和痛点，删减责任免除项目，扩展保险责任，力求保障范围全面化，能更好地满足消费者多层次、多样化的风险保障需求。

严肃查处违法违规行为

银保监会有关部门负责人说，此次改革将商车险产品设定附加费用率上限由35%下调为25%，预期赔付率由65%提高到75%，改革后商车险基准保费价格将大幅下降，预计消费者的实际签单保费也将明显下降。这位负责人说，银保监会将加强车险市场监测，严肃查处违法违规行为，确保改革前后市场平稳有序。

(责编：李都也(实习生)、李栋)