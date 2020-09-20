国庆加班8天抵平时上班20天，加班还是休息，你怎么选？

中新经纬客户端9月20日电 (熊家丽)中秋国庆假期将至，有人计划出游，有人选择继续坚守岗位。中新经纬客户端测算发现，假期不休，加班8天拿到的费用，相当于平时工作20天的工资。赚加班费还是休假，你怎么选？
加班8天，抵平时上班20天
根据安排，今年国庆节10月1日至8日放假调休，共8天。9月27日(星期日)、10月10日(星期六)上班。
人力资源社会保障部明确，10月1日至4日，用人单位安排劳动者加班的，应按不低于工资的300%支付加班工资报酬。10月5日至8日，用人单位安排劳动者加班的，应先安排补休；不能安排补休的，应按不低于工资的200%支付加班工资报酬。在10月1日至8日期间，用人单位未安排劳动者工作的，按原有工资计发方式处理。
值得注意的是，不管加班工资是3倍还是2倍，都是用人单位在支付劳动者月工资后另外支付的。
因此，中秋国庆假期按“前4天3倍日工资，后4天2倍日工资”计算加班费。举例来看：某公司职工小雪月工资标准为5000元，按人社部规定月计薪天数为21.75天，则小雪日工资为229.89元。小雪假期前4天加班，可获得加班费2758.62元，相当于正常工作12天的日工资；如果小雪8天全部加班，将获加班费4597.7元，相当于平时20天的日工资。
10月1日加班，为何不能拿6倍工资？
在深圳工作的95后李霞有点苦恼，原本打算中秋国庆假期出游的她，公司10月1日至4日却“不放假”，公司的做法涉嫌违法吗？同时她还感到疑惑，10月1日同为中秋节和国庆节，为何当天加班不能拿6倍工资？
中新经纬客户端就上述两个问题咨询了中国劳动学会特约研究员苏海南，以及北京市京师律师事务所律师孟博。
关于李霞所在公司是否涉嫌违法，苏海南表示，中秋国庆假期因工作需要确需加班，用人单位提前告之并按规定付加班费就不违法，否则违法。
孟博也指出，用人单位安排加班需支付加班费。按照《中华人民共和国劳动合同法》规定，不支付加班费的，由劳动行政部门责令限期内支付加班费，逾期不支付的，责令用人单位按应付金额50%以上100%以下的标准向劳动者加付赔偿金。
关于为何10月1日不能拿6倍工资，孟博表示，加班费要根据计算基数、计算系数、加班天数等要素来分析考量，2020年中秋国庆同日加班，要求用人单位支付6倍加班费没有依据。
上海人社部门工作人员也指出，虽然节日重叠了，但也只是在一个法定休假节日加班了，所以加一个班就只有一个3倍工资。(中新经纬APP)
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