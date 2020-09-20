人社部：10月1日至4日加班可享3倍工资

今年中秋节和国庆节是同一天，加班费是给一份还是给双份？人社部9月19日对这个问题给出了明确答案：10月1日当天，加班费为3倍工资。惦记着6倍工资的员工恐怕是“想多了”。
上一次国庆和中秋“喜相逢”还是19年前的事情，那个时候中秋节尚未被定为法定节假日。如今中秋节已成为国家法定节假日，两个大日子赶在了同一天，引发了人们关于10月1日加班费是否要翻番的疑惑。
人社部公布的加班费标准是：10月1日至4日，用人单位安排劳动者加班的，应按不低于工资的300%支付加班工资报酬。10月5日至8日，用人单位安排劳动者加班的，应先安排补休；不能安排补休的，应按不低于工资的200%支付加班工资报酬。在10月1日至8日期间，用人单位未安排劳动者工作的，按原有工资计发方式处理。
由此可见，虽然10月1日双节当天加班不能拿双份儿加班费，但10月4日这天加班却可享3倍工资，同样执行法定节假日加班待遇，对那些不能休息需要坚守岗位的员工来说，不失为一个好消息。（记者 代丽丽）
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