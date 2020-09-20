新华社北京9月19日电 题：便捷出行刚需下，如何让网约车更安心？

新华社记者余俊杰、颜之宏

作为“互联网+”推动产生的新业态，网约车近年来蓬勃兴起。据应急管理部信息研究院去年11月发布的《中国网约车安全发展研究报告》，国内每3个打车人中，至少有1人使用网约车，获得城市经营许可的网约车平台已超过140家。

网约车行业给大众带来了不少便利，然而由于其去中心化、零工经济的特点，网约车呈现出与传统出租车不同的安全规律。5G时代到来，如何创新技术手段、管理方法，让网约车更加安全、舒心？

技术创新和全链条安全标准是关键

2018年某网约车平台接连发生两起安全事件，一度将网约车安全问题推到风口浪尖。经过多轮整改和技术革新探索，哪些新标准和新应用能有效提高安全乘车系数？

作为2020年国家网络安全宣传周线下系列活动之一的“网约车安全保障”论坛，日前在河南郑州举行，院士专家、监管部门和网约车平台负责人纷纷建言献策。

“移动App的漏洞和被破解风险是主要安全威胁。”中国信息通信研究院网络安全响应中心主任卜哲说，移动智能终端安全直接影响着网约用车安全，手机App存有车联网云平台账户、密码等信息，若出现安全漏洞，极有可能被不法分子利用，威胁乘车人安全。

卜哲认为，由于产业链长、防护环节众多，尽管整车厂商、网约平台已加快安全布局，却尚未开展深入合作，因此虽然网约车行业发展势头良好，但尚难以完全杜绝安全隐患。

他表示，全面、可操作性强的安全标准应成为网约车行业安全发展的必要手段，构建全链条的安全防御体系将是必然趋势。

中国工程院院士沈昌祥表示，技术缺陷和漏洞给违法违规行为以可乘之机，各平台和监管部门要通过构建主动免疫防护新体系，来筑牢网约车的安全防线。

滴滴技术负责人则介绍，通过不断推进大数据、人工智能等精细化管理水平，网约车安全性能得到更好保障。近年来，由于加强实时监控车辆运行、行程分享、110报警、分析司机不安全驾驶行为、干预车行轨迹异常现象等做法，网约用车安全系数正逐步提高。

强化监管、技术创新出实招

在福建厦门，该市交通运行监测指挥中心的“厦门市出租汽车行业监管系统”的大屏幕上，网约车平台的车辆、驾驶员、订单、运营轨迹等信息实时显示，任何违规信息都会被监管人员重点关注。

事实上，自2017年起，厦门自主建成全国首批网约车信息化监管平台，实现“以信息化手段管理信息化平台”的目标。

“摸清网约车平台在厦门运营的家底，我们才有底气为厦门市民守住安全底线。”厦门市交通局运输事业发展中心出租车科负责人表示，当乘客与司机发生纠纷或出现突发事件时，监管部门可以通过信息化手段第一时间介入，维护各方利益。

同厦门一样，自2019年起，全国多地逐步推出跨部门联合审查机制、网约车退出机制、专兼职分类管理等创新举措，目前网约车投诉量已下降到较低水平。

今年7月，中国交通运输协会发布《网络预约出租汽车平台公司安全运营自律规范》团体标准和《私人小客车合乘信息服务平台公司安全运行技术规范》团体标准，对网约车、顺风车安全管理标准化和规范化进程起到重要的指导意义。

据了解，作为网约车、顺风车行业的首部安全团体标准，两项安全标准均涉及行程分享、110报警、紧急联系人、行程录音、号码保护等基础性安全功能要求，全面做好司乘人员出行过程中的安全保障。

同时，为确保安全事件的快速响应与合理处置，标准规定应在接到安全投诉后24小时内处理且5日内处理完毕；应设立线上调查取证机制，确保24小时对接警方调查取证工作组等安全要求。

激浊扬清，网约车出行安全仍任重道远

受访专家认为，安全性依然是网约车类互联网产品的核心竞争力，而随着无人驾驶等新技术的使用，安全性考虑还应从个体层面上升到系统层面。

“对企业而言，将安全作为首要考量因素必然会带来大量成本投入，但这样的投入是完全有必要的。”互联网专家尹生表示，对网约车平台而言，安全性是其核心竞争力。

今年以来，无人驾驶网约车陆续出现在广州、上海、长沙等地街头，用户在尝鲜的同时，也开始担心车辆联网后的网络安全问题。“未来无人驾驶普及后，不仅仅是车联网，而是社会系统的联网，系统的安全性需得到充分的论证。”

尹生提出，有关部门在将自己的系统接入的同时，除了要追踪监测乘客的人身安全状态，还要警惕不法分子借由联网车辆对系统发动网络攻击。同时，无人驾驶车辆在发生道路安全事故时，责任如何划分也需要留足顶层设计的空间。

除对乘客安全提出更高要求外，加强对网约车驾驶员安全保障的呼声也越来越高。“有的乘客坐车不戴口罩，有的乘客甚至可能对驾驶员做出出格举动。”DCCI互联网研究院院长刘兴亮认为，现在部分网约车平台推出车载安全设备用以保护司乘双方安全，同时也可将记录内容用来调节交易纠纷，但要在隐私保护和人身安全之间找到平衡点。

专家建议，各地监管部门在更新监管科技的同时，也要强化对平台的制度约束，例如制订网约车企业行为的负面清单、实行企业的信用清单管理，对于违规多次的平台进行一定期限的停运整改等，倒逼平台强化合规运营。

(责编：李都也(实习生)、李栋)