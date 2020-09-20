空中客车天津交付中心交付首架A321飞机

人民网北京9月20日电 （记者乔雪峰） 9月18日，春秋航空在天津接收了其首架空客A321neo飞机。据介绍，该架飞机在德国汉堡完成总装，并于九月初调机至空中客车天津交付中心。在相关监管机构、春秋航空和空中客车汉堡及天津两地团队的共同努力下，该架飞机顺利交付，成为空中客车天津交付中心交付的首架A321飞机。

据了解，该架A321neo飞机使用CFM国际公司LEAP-1A发动机，采用了共240座的舒适性全经济舱布局。飞机交付后，将首先被用于春秋航空的国内航线运营。截至2020年8月底，春秋航空运营着包括96架A320系列飞机的全空客机队。

空客A321neo飞机是A320系列飞机中最大的成员，该系列机型拥有单通道飞机中最宽的客舱。得益于包括新一代发动机和鲨鳍小翼在内的最新科技，与上一代飞机相比，A320neo系列飞机的燃油消耗至少可以降低20%，噪声降低50%。截至目前，A320neo系列飞机已获得来自119家客户的超过7400架订单。

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