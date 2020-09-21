发力新基建 培育新动能（新基建 新机遇）

9月23日，由人民日报文化传媒有限公司和华为公司联合主办的“新基建新经济高峰论坛”将在上海世博中心举行。与会嘉宾将围绕我国新基建的发展现状与未来前景等进行交流，为实现我国经济高质量发展建言献策。

近年来，各地加快推进以信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施为代表的新型基础设施建设，新基建对高质量发展的支撑作用正在加快释放。

深度探索，助力智慧转型

在北京CBD西北区域的金桐东路上，依靠交通大数据，路口的红绿灯正在智能调控。高峰时，系统智能调控12个路口红绿灯，疏导各个方向的车流，自动平衡区域整体交通压力。

以“交通大数据+人工智能”打造下一代智慧交通，通过交通大数据、信号协同控制、多维交通非现场执法及智能网联车路协同等技术创新，让北京CBD交通管理更智能、更通畅、更贴心。

在新基建的浪潮中，这只是大量应用场景之一。在深圳、上海、西安、福州、南京等城市，新基建及相关应用的探索在更多领域、更深层次开展，助力经济社会数字化、智慧化转型，取得了可喜进展。

其中，深圳自2018年7月开始布局网络通信、先进计算和网络安全3个主要方向以来，已建成1000P级云脑算力的鹏城实验室。今年8月，深圳已实现5G独立组网全覆盖。

突破瓶颈，助推高质量发展

今年5月，5G全场景应用智慧港口在厦门投入使用。借助5G网络和相关技术，集装箱从货船上卸下一直到堆场存放，全流程都可以实现智慧化控制。据测算，相比传统集装箱码头，厦门远海码头每年可节省大量人力成本，仅无人集卡改造项目就可以节省投资70%。

当前，新基建成为实体经济数字化转型发展的助推器。华为公司高级副总裁侯金龙表示：“新基建将有力推动实体经济与云计算、AI、5G等技术的深度融合，加速多个行业的网络化、数字化、智能化转型和升级，为经济的高质量发展注入新动能。”

短期来看，新基建能在当下扩大有效投资，促进消费，有利于稳增长、稳就业。据中国信息通信研究院测算，2020年—2025年期间，我国5G商用将直接带动经济总产出10.6万亿元，直接创造经济增加值3.3万亿元；间接带动经济总产出约24.8万亿元，间接带动的经济增加值将达8.4万亿元。此外，5G将直接创造超过300万个就业岗位，增加更多的新型就业机会。

放眼长远，新基建作为信息社会的基石、数字经济的支撑，对产业链进行改造，可以实现精准感知、在线处理和智能决策，有助于突破产业发展的瓶颈，成为推动经济高质量发展的引擎。

融合创新，展现巨大潜能

新冠肺炎疫情防控期间，以供应链为基础的零售平台精准匹配，推动民生物资迅速对接、物流及时配送，保障了千万家庭的日常生活；远程医疗、线上药店等提供便捷的“互联网+医药”服务，缓解了医疗资源紧张；协同办公平台令众多企业通过“云办公”“云签约”等模式跨越空间障碍，实现无时延的流畅沟通……

以5G、云计算、AI、物联网等为代表的信息基础设施，在紧急情况处理、经济复苏过程中发挥了重要作用，展现出了巨大的发展潜能。

华为公司高级副总裁、中国区总裁鲁勇认为，云、5G和AI的碰撞，是融合感知、传输、存储、计算、决策为一体的技术创新。随着三要素的成熟和广泛应用，人们将逐步建立起连接无处不在、算力触手可及、智能无所不及的新业态。

“当然，新基建是一个浩瀚庞大的系统工程，其融合性更强，参与主体更多，领域更复杂，需要汇聚各方智慧和力量共同推进。”鲁勇表示。

《 人民日报 》（ 2020年09月21日 10 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)