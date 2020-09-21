为科技创新增添金融动力（财经观）

加快科技创新是推动高质量发展、实现人民高品质生活、构建新发展格局的需要，从金融业的角度看，如何发挥好自己的作用，为科技创新提供更强动力，这其中既有机遇，也提出了新的课题

机器人大堂经理、“送货上门”的金融服务车、无影无形的数字信用卡……在不久前闭幕的2020年服贸会上，很多金融高科技成果纷纷亮相，让人眼界大开。

科技创新对经济社会发展和百姓生活的影响力与日俱增，金融无疑是对科技进步最敏感、被科技成果改变最多的行业之一。轻点手机扫码即可完成付款，无接触移动支付已成市场主流；很多贷款业务的办理时间从“以天计”缩短到“以分钟计”，大量过去很难得到贷款的小微企业顺利得到支持，融资成本还有所下降；技术手段让数据多“跑腿”，越来越多的银行业务足不出户就能办理，效率大大提高。凡此种种，都体现了科技为金融行业带来的深刻变化。

金融是科技创新的应用者和受益者，也是科技创新的重要参与者和推动者。加快科技创新是推动高质量发展、实现人民高品质生活、构建新发展格局的需要，从金融业的角度看，如何发挥好自己的作用，为科技创新提供更强动力，这其中既有机遇，也提出了新的课题。

近年来，我国重大科技创新成果竞相涌现，科技“含金量”高的新兴产业迅猛发展，这离不开金融业的有力支持。随着我国金融体系不断完善，金融市场分层日益精细，所提供的金融产品越来越丰富，对科技产业的支持也更加精准有效。为化解科技型小微企业“融资难、融资贵、融资慢”问题，金融机构动了很多脑筋，针对科技企业推出专项授信额度、“融资服务直通车”、科技贷等等，这些低门槛、低利率、高效率的定制化金融服务，如同汩汩清泉滋润了很多科技型小微企业。

然而，要真正适应科技创新的步伐，金融业需要付出更多努力。金融植根于实体经济，也要适应实体经济的发展变化。与传统产业相比，科技型产业的发展规律有较大不同，往往具有非常鲜明的成长性特点，这对金融提出了新的期望和要求。从大的金融结构看，我国金融体系仍存在失衡情况，虽然近些年来金融供给已经得到很大优化，但与加快科技创新的迫切需求相比仍有距离。今后，继续推动金融结构与经济社会发展相适应，提高资源配置效率，及时为科技创新输出足够动力，是金融业需要完成的一个重要任务。从具体的企业看，很多科技型小微企业掌握着有价值的技术，但其中相当一部分企业难以得到及时的外部融资支持，这就需要金融业继续提高服务覆盖广度和深度，用创新的办法促进融资便利化，帮助更多科技型小微企业茁壮成长。

值得一提的是，金融如何更好支持基础研究，也是一个亟待关注的新课题。基础研究是科技创新的源头。基础研究需要国家财政加大投入力度，也离不开社会资本的积极参与。基础研究往往周期相对较长，没有太强商业性，与市场联系也不那么紧密。在这样的领域，金融机构想要参与进去，发挥应有的作用，就要找到合适切入点，拿出更具创新性的金融产品，从而助力基础研究形成持续稳定投入机制。

《 人民日报 》（ 2020年09月21日 18 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)