社保卡按下“电子化”加速键（网上中国）

朱慧卿作（新华社发）

打开电子社保卡“二维码”，扫一扫即可完成医保购药支付；在政务门户网站或手机程序中，使用电子社保卡实现快速登录……快速进入“电子化”时代的社保卡，正活跃在移动支付、身份认证、民生服务各个领域，给人们生活带来更多便利。

多场景大显身手

今年9月，北京市正式开通电子社保卡申领。持电子社保卡，人们可享受就业创业服务、查询社保、人事人才服务、待遇认证、查询证书、扫码亮证等30多项全国“一网通办”的人社服务。

电子社保卡是社保卡线上应用的有效电子凭证，由全国社保卡服务平台统一签发，人社部统一管理，与实体卡一一对应，实现全国通用。

社保卡“电子化”并非新鲜事。2018年4月，人社部发放全国第一张标准电子社保卡，为群众提供手机中的社保卡服务。经过两年的发展，电子社保卡已在全部地市开通，接入363个手机APP（应用程序）、小程序。据人力资源和社会保障部发布的最新统计数据显示，截至今年6月29日，中国电子社保卡签发已经突破2亿张。每7位社保卡持卡人中，就有1位同时申领电子社保卡。

电子社保卡在诸多领域大显身手，用于支持各类民生服务。据人社部相关负责人介绍，电子社保卡作为线上身份认证凭证，可以代替实体社保卡在互联网上实现身份认证。电子社保卡可通过生物特征识别技术，实现持卡人的线上待遇资格认证，参保人不用再跑腿做认证。电子社保卡还可用于政务门户网站的快速注册和登录。

一些地区还充分发挥电子社保卡身份凭证功能，拓展用于其它公共服务和智慧城市建设。比如将电子社保卡与交通出行、公用事业、小额支付等场景结合，推进在入园、入馆、出行等方面的应用；实现相关民生缴费和待遇发放，探索社保卡银行账户线上应用、银行账户身份核验、信用服务等方面的合作等。

服务更高效快捷

人力资源社会保障部2019年印发的《关于全面开展电子社会保障卡应用工作的通知》提出，2020年，不低于25%持卡人领取电子社保卡，计划用2至3年时间逐步实现电子社保卡的广泛应用。

今年3月，国务院办公厅电子政务办公室、人力资源社会保障部办公厅印发《关于依托全国一体化在线政务服务平台做好社会保障卡应用推广工作的通知》，要求加快推进社保卡依托全国一体化在线政务服务平台跨地区、跨部门应用。

近年来，中国各地纷纷发力，增加电子社保卡新功能，满足持卡人的多元需求。湖北电子社保卡实现全新改版升级，新增“就业创业”“人才人事”“劳动关系”3大功能板块，新增9项服务。今年6月，海南电子社保卡还新增毕业生报到功能。毕业生可通过23个官方渠道的电子社保卡界面，在线上轻松办理毕业生报到及未就业实名登记业务。今年7月，通过石家庄电子社保卡，持卡人可以查询专业技术人员考试成绩，最早可查询到2014年。

“社保卡‘电子化’在提高社会管理效率的同时，也给人们的生活带来更多便利。”中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、教授盘和林在接受本报记者采访时指出，电子社保卡一卡多用、全国通用、终生保障，集移动支付、信息查询、在线服务等多种功能于一体，改变了过去拿实体卡“跑腿办、现场办、窗口办”的传统模式，使得社保体系运转效率大大提升，使持卡人体验到科技带来的更高效快捷的便民服务。

人情味不可缺失

随着社保卡加快步入“电子化”时代，其功能也逐步从医保、养老领域向就业、技能培训等社会公共服务领域拓展。依靠一部智能手机，就可享受电子社保卡带来的便捷服务。那么，如何增加电子社保卡的安全性和普惠性，使其更具有人情味？

据悉，电子社保卡由全国社保卡服务平台统一签发和验证，安全可靠。同时，电子社保卡采用金融账户支付模式，实时生成支付码，每分钟都会自动更新，并且也有点击立即刷新的选项，能够防止二维码被调换。且在使用时，扫码后要经过安全认证方可完成支付。对于不会使用智能手机的老人和儿童，可以开通电子社保卡“亲情服务”，让家人代办。一个用户的电子社保卡最多可以绑定8位亲人的电子社保卡。

有观点认为，社保卡应用范围的拓展，给政府各相关职能部门的工作协同与配合提出了更高的要求。对此，盘和林认为，要统筹规划好同一类民生服务卡的各项制度和服务管理模式，避免重复建设。要明确政府各个部门在各类民生服务卡建设方面的责任及相应职能，做到统一管理，加强落实。对于功能相近或重复的民生服务卡，及时整合取消，避免资源浪费。

业内人士建议，应推动建立以社会保障卡为载体的“一卡通”服务管理模式，并通过各种渠道和形式，提高社会公众对社会保障卡的认知度和使用率，提升居民生活的安全感和幸福感。

(责编：杨光宇)