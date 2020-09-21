在河南郑州的“夜猫市集”上，一名女孩在直播宠物猫。

新华社记者 张浩然摄

“太可爱了！”“这只猫的眼睛像蓝宝石一样美”……如今，爱看宠物直播的人有不少。在蠢萌的宠物背后，隐藏着宠物经济的庞大市场。《2019年中国宠物行业白皮书》显示，2019年中国城镇宠物（犬猫）消费市场突破2000亿元，整体规模达到2024亿元，同比增长18.5%。宠物经济崛起，尤其是线上，宠物消费异常火爆，商业模式更加多元。

“云吸宠”流行

隔着屏幕撸猫撸狗

在北京工作的小陈表示，如今生活节奏快、压力大、陪伴少，“云吸宠”（在网上观看别人拍摄的宠物视频）能让人放松心情、打发时间。“看蠢萌的柴犬猜零食在主人的哪只手里，或者是看精力充沛的喵星人和自动发球机大战几十个来回，都很能纾解压力。”

快手大数据研究院日前发布《2020快手宠物生态报告》。报告显示，快手宠物短视频的单日最高播放量达7亿。截至2020年5月，快手上每5.4秒就有一场宠物直播，场均直播时长1小时，日均直播时长1.6万小时。宠物观众数量超1亿，活跃宠物作者数量也达7.5万，“80后”“90后”宠物作者占比达80%。早在今年3月，淘宝发布的《淘宝经济暖报》也显示，2月份淘宝上宠物直播的场次同比增长375%，每天有100万人在淘宝直播上看宠物。

其实，不只是作为“国民团宠”的狗和猫，鸽子、观赏鱼、仓鼠、羊驼、爬虫、乌龟等宠物同样备受关注。在快手平台上，羊驼短视频日均播放量超120万，变色龙短视频日均播放量超60万。

除了卖萌搞笑，宠物的带货能力不容小觑。今年“6·18”促销期间，抖音宠物主播“汪小隐严选”与宠物垂直电商E宠合作，直播带货金额达208万元，累计观看总人次近百万。

为爱宠下单

电商宠物品类火爆

天津的杨先生有20多年的养狗经验，他告诉记者，现在宠物经济越来越发达，产品和服务越来越细致。早先宠物可能吃剩菜剩饭，如今有狗粮猫粮，还有各种补充营养的食品；以前养狗早晚遛遛就行，现在还得买玩具逗它开心。如果要让宠物过上“精致”生活，必然少不了金钱投入。

据《2019年中国宠物行业白皮书》显示，宠物食品是宠物产业链中的重要一环。2019年人均单只宠物犬年消费达6082元，人均单只宠物猫年消费金额为4755元，同比增长10.3%。如今，这些消费很大部分转移到线上。无论是日常网购消费还是电商节日大促，为宠物下单、囤货成为新的消费热点。

今年8月举办的第23届亚洲宠物展上，阿里妈妈联合亚宠展、天猫宠物行业发布宠物经济系列报告，过去一年宠物行业线上销售额超过300亿，天猫淘宝占比超过七成，天猫平台上宠物品牌数量的增速同比超过60%。

除了宠物食品，健康、玩乐、打扮、社交活动相关的宠物消费需求呈上升态势。在宠物出行相关消费的搜索中，宠物车载帐篷增长了三倍，宠物太空舱增长超过200%。疫情后智能养宠兴起，自动猫砂盆增长879%，自动饮水器增长120%。

宠物外卖也迎来爆发。饿了么发布的《2020宠物外卖报告》显示，过去一年，饿了么宠物外卖订单增长135%，用户平均一单消费125元。目前，饿了么上宠物商品、服务超过3000种。猫粮、犬粮、猫砂、罐头、零食等商品的销售增长都超过100%。

“它”经济崛起

产业链条日益完善

以宠物为核心的“它”经济正在崛起，业内人士表示，从养宠人群的年龄段来看，“80后”“90后”成为中国养宠“主力军”，消费群体的年轻化，推动线上宠物经济走向繁荣。除了宠物买卖，宠物食品、托管、服饰、美容、摄影、医疗、殡葬、保险等细分赛道的商业模式不断推陈出新，且与产业链条紧密结合。

例如，层出不穷的线上宠物课程，单价从1元到数千元不等，内容涵盖宠物的日常饲养、美容造型、医疗护理，帮助用户了解宠物生活习性、读懂宠物心理、训练宠物技能；许多宠物博主通过线上的知识分享为线下的宠物美容、宠物医院、宠物寄养等服务导流宣传；也有萌宠博主将宠物打造成IP进行变现，如推出玩偶、钥匙坠、手机壳等周边产品来盈利。

华创证券分析，近年来，在国内一二线城市，宠物正远离曾经看家护院的功能，向纯粹的情感寄托功能演变，宠物市场发展潜力巨大。当前全国家庭宠物保有率仅4.4%，最高的上海也仅为19.8%，而美国的宠物保有率达68%；就宠物平均消费金额看，中国也仅为美国的1/3，日本的1/5。预计未来五年，中国宠物行业能够保持年均15%以上的增速。

(责编：杨光宇)