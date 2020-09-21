多地出招吸引客源 全球旅游业呈现持续向好势头

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当前，多国旅游业呈现持续向好态势，多地纷纷出招吸引游客回归。业内人士指出，前期各国对旅游业紧急救市初显成效，全球旅游业有望迎来阶段性复苏。

世界旅游组织近日发布的评估报告指出，截至9月1日，全球已有115个旅游目的地开始放宽因疫情采取的旅行限制，占到总数的53%。其中，发达经济体中79%的旅游目的地已开始解禁旅游，新兴经济体这一比例为47%。专家认为，这一信息释放了积极信号，有望带来可观的经济和社会效益。

多地旅游市场恢复好于预期

近期，奥地利旅游小镇哈尔施塔特罕见迎来了酒店和停车场游客爆满的场景。当地旅游局负责人介绍，在国内游相关政策刺激下，6月中旬以来这里很多酒店重新开业，预订量不断增加。除了作为主力的本土游客，来自德国、匈牙利等周边国家的游客比例也越来越大。

欧洲是全球重要旅游目的地，每年全球有半数国际游客到访这里。许多国家今夏旅游市场均好于预期。《福布斯》杂志网站近日报道称，部分受报复性旅游消费影响，今夏法国一些地区游客总人数较去年有所增加，有的地方甚至达到10%以上的增长率。

在意大利，8月16日，地中海邮轮公司的鸿图号邮轮从热那亚起航，成为停航5个多月后地中海首发的第一艘邮轮。据报道，复航安排和流程执行全新的健康安全规程，例如游客线上值船后分批次抵港，登船前要接受全面的健康检测。业内人士表示，随着邮轮业按下了重启键，这一行业将逐步减亏。

在东南亚，许多国家旅游业出现积极迹象。根据爱彼迎（Airbnb）的最新数据，泰国、马来西亚等国的酒店预订量持续增长。例如，马来西亚6月份客房总体预订量与2019年相比增长了接近190%。爱彼迎全亚太区最高主管总监萧锦鸿认为，“解封”后泰国用户住宿预订表现活跃。萧锦鸿表示，地区国家旅游业正显露稳步复苏态势，其中本地周边游是关键的驱动因素。

相关产业扶持政策持续出台

随着全球多地逐步解除限制措施，不少国家政府持续更新出台提振旅游新举措，很多旅游目的地也纷纷出招，努力吸引游客回归。

近期，法国旅游发展署全力推广国内游，在网上发起活动鼓励民众晒出国内游照片视频，德国、奥地利等国也有类似活动；斯洛文尼亚政府向18岁以上公民发放200欧元旅游代金券，可在酒店、度假村、露营地、观光农场及其他短期住宿地使用；比利时政府从8月31日开始为12岁以上居民发放12张免费火车票。

为了帮助游客放心选择餐饮住宿，葡萄牙旅游局推出了“清洁与安全”认证标签。目前，全国已有超过2.1万家场所获得标签。葡萄牙8月还推出一项针对国际游客的旅游保险计划，可覆盖整个葡萄牙境内因疫情产生的相关医药费和手术费。另据报道，西班牙加那利群岛最近也宣布，为本国和外国游客免费提供疫情相关保险，可承担就医、被遣返以及因隔离需要延长在岛上住宿时间等多项费用。

东盟各国旅游部长近期同意在东盟成员国之间以及东盟对话伙伴之间就危机的应对和支持旅游业的措施加强信息共享和交流，包括制定明确的标准和准则以建立更安全、更健康的工作环境，保护酒店和旅游相关行业的员工，从而增强游客信心。

东盟各国还不断更新出台更具针对性的宏观和微观经济政策，为进一步提振旅游业提供财政刺激、减税政策等。泰国政府出台预算总额224亿泰铢（1美元约合31泰铢）的计划，通过政府补贴的方式鼓励本国民众国内游，取得明显效果。截至8月末，通过该计划预订的酒店数量已达80万间。近日，该计划迎来“升级版”，每位国内旅客四折住酒店的时长从5晚增加到10晚，航班补贴从每人1000泰铢翻倍为2000泰铢。

泰国旅游和体育部长皮帕对本报记者说，泰国推出“神奇泰国”安全与健康标识认证，凡获得此项认证的旅游商家都将成为政府认可的健康安全旅游机构。此举将提高泰国旅游业的安全卫生标准，为国内外游客提供优质且健康安全的旅游产品。

安全环保游渐成发展新趋势

近日，几百名来自泰国各地的自行车骑手沿路骑行，参观了泰国南部宋卡府的旅游景点，感受当地文化。未来，“骑行泰国”活动将每月举办一次，让来自各地的自行车爱好者在泰国55个二线城市骑行，参观各地风景，推动当地旅游业复苏。泰国国家旅游局副局长塔内表示：“游客对健康安全更重视，骑行等体育旅游将成为推动旅游业发展的新动力。”

泰国旅游理事会主席塔拉纳塔表示，后疫情时代的旅游业复苏将以一种更加注重健康安全、清洁环保的新方式来迎接。

今年世界旅游日将聚焦“旅游与乡村发展”。世界旅游组织称，世界各地的很多乡村以旅游业为支柱产业，当前这些乡村正急切期待重振旅游业来推动经济复苏。

据英国《卫报》报道，英国各地正在出现各种新奇的乡村旅游项目，更多游客或在海滩上露营，或住进国家自然保护区中的度假小木屋，或体验配有浴缸和供暖设备的豪华露营等。英国一家露营网站预测，今年新增露营地数量将是去年的两倍，其中很多是建在农田里。西班牙国家统计局的数据也显示，乡村民宿的入住率已达到创纪录的高水平。

世界旅游城市联合会近期牵头编写的《新冠肺炎疫情影响下城市旅游业复苏与振兴行动指南》报告指出，前期各国对旅游业紧急救市初显成效，全球旅游业有望迎来阶段性复苏，行业未来会因更注重卫生安全、结合数字化而得到重塑。

世界旅游组织认为，今年全球旅游业的发展状况将取决于各国遏制疫情的进度，以及各国旅行限制措施的持续时间。境内游的复苏将快于出境游，休闲旅行的复苏将快于商务旅行。疫情对全球不同地区造成的冲击程度不尽相同，亚太地区有望率先实现复苏。

（本报布鲁塞尔、曼谷9月20日电）

《 人民日报 》（ 2020年09月21日 16 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)