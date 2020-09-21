连续5个月保持正增长 投资有望继续回稳向好

9月20日，拉萨至林芝铁路第三座跨越雅鲁藏布江特大桥正线铺轨168公里，距离2021年建成通车更近了一步。拉萨至林芝铁路是国家“十三五”规划重点工程项目，全长435公里，设计时速160公里，是西藏首条电气化铁路。

图为中铁十一局工程技术人员在藏木特大桥上铺轨。

新华社记者 觉 果摄

近期，投资增速持续回升。其中，7月份增长6.7%，8月份增长8.4%，已连续5个月保持正增长。对此，国家发展改革委相关负责人指出，随着各项政策措施持续显效发力，重大项目建设加快恢复，投资增速逐月回升向好。接下来，随着中央预算内投资、专项债券、抗疫特别国债等资金陆续下达，项目开工和资金到位情况持续好转，投资有望延续回稳向好的总体态势。

高技术产业投资增速加快

“今年以来，新冠肺炎疫情对我国投资造成巨大冲击，投资增速一度出现大幅下滑的情况。”国家发改委新闻发言人孟玮9月16日介绍，1—2月，投资下降24.5%。2月份以来，各地方、各部门加大补短板力度，积极做好稳投资工作。

目前，投资在多方面呈现恢复态势。

基础设施投资基本恢复至上年同期水平。1—8月，基础设施投资同比下降0.3%，降幅比1—7月收窄0.7个百分点。

制造业投资稳步恢复。1—8月，制造业投资同比下降8.1%，降幅比1—7月收窄2.1个百分点。

房地产开发投资平稳增长。1—8月，房地产开发投资同比增长4.6%，增速比1—7月加快1.2个百分点。

高技术产业投资增速加快。1—8月，高技术产业投资同比增长8.2%，增速比1—7月加快0.2个百分点，自1-5月转正后，增速逐月加快。

民生领域投资增势较好。1—8月，农林牧渔业投资同比增长12.7%，增速比1—7月加快3.5个百分点。电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资同比增长18.4%，增速比1—7月加快0.4个百分点。社会领域投资同比增长8.1%，增速比1—7月小幅回落0.6个百分点。

民间投资降幅明显收窄。1—8月，民间投资同比下降2.8%，降幅比1—7月收窄2.9个百分点。

投资先行指标继续向好。1—8月，新开工项目计划总投资同比增长12.1%，快速增长态势不减。投资到位资金增长3.7%，增速比1—7月加快1.6个百分点，其中国家预算资金增速高达28.5%。

支持西部地区加力补短板

最近，有声音认为西部地区有望迎来新一轮基建投资。对此，孟玮表示，西部大开发20年来，西部地区经济社会发展取得了显著成效，投资在其中发挥了重要作用。今年1—7月，西部地区固定资产投资增长2.1%，高于全国平均水平3.7个百分点。西部12个省（区、市）中有10个投资处于增长态势，其中新疆、西藏1—7月投资增速分别高达25.5%、12.7%，位居全国前两位，甘肃、云南、青海1—7月投资增速均超过2.0%，

“这些数据反映出西部地区统筹疫情防控和经济社会发展有力有效，在推进复工复产特别是抓项目、促投资方面取得了积极成效。”孟玮说，目前，西部一些地区基础设施、基本公共服务等领域的发展水平与发达地区相比还有不少差距，补短板、促发展的客观需求和内生动力在一定时期内仍较为明显。

孟玮指出，国家发改委将会同相关部门继续支持西部地区加大基础设施、民生保障等领域补短板力度，充分发挥中央预算内投资等撬动和牵引作用，加快推动重大工程项目建设，提高基础设施通达性和基本公共服务均等化水平；同时，将综合考虑西部地区财力等因素，引导地方量力而行，严防地方政府债务风险，严防“大水漫灌”，严防“半拉子工程”，严防“大拆大建”，严防“贪大求洋”，推动西部地区投资增速稳定在合理区间。

推动重大项目尽快落地

接下来，在促进投资方面还将如何发力？

孟玮指出，国家发改委将会同有关方面继续坚持资金、土地等要素跟着项目走的原则，进一步发挥好投资关键作用。

聚焦“两新一重”领域扩大有效投资。重点是做到“三个加快、两个加强”。“三个加快”即加快5G、一体化数据中心等新型基础设施建设，加快推进以县城城镇化补短板强弱项为重点的新型城镇化建设，加快交通、水利等领域重大工程以及物流基础设施建设。“两个加强”是指，督促指导各地方加强重大项目储备，通过梳理提供重大项目清单等方式，加强重大建设项目用地保障，推动重大项目尽快落地实施。

围绕提高资金使用效益切实用好资金。一方面，督促指导各地加快中央预算内投资计划执行和项目建设进度，尽快形成实物工作量；督促地方政府加快专项债券发行使用进度，尽快发挥专项债券效益。另一方面，组织做好2021年中央预算内投资计划编制工作，及早谋划做好明年专项债券项目准备工作。

更加注重调动民间投资积极性。进一步落实好激发民间投资活力的各项政策措施，在机制建设上，进一步完善向民间资本推介项目长效机制，支持民间投资参与补短板和新型基础设施建设；进一步规范创新推广PPP模式，吸引民间资本参与；稳妥推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点，盘活基础设施存量资产，充分调动民间投资积极性。

(责编：李都也(实习生)、李栋)