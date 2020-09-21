商务部最新数据显示：消费品市场实现年内首次正增长

本报北京9月20日电 （记者王俊岭）日前，商务部发布了1—8月消费市场运行情况。最新数据显示，8月份社会消费品零售总额同比增长0.5%，增幅较上月回升1.6个百分点；1—8月社会消费品零售总额23.8万亿元，同比下降8.6%，降幅比1—7月收窄1.3个百分点。8月份消费品市场实现今年以来首次正增长。
商务部消费促进司负责人介绍，目前消费市场呈现以下几大特征：
商品销售增速加快。8月份商品零售额3万亿元，同比增长1.5%，增速较上月加快1.3个百分点。其中限额以上单位15大类商品中，有12大类实现同比增长，9大类增速较上月不同程度提高。升级商品消费较快增长，通讯器材、化妆品、金银珠宝、汽车同比分别增长25.1%、19.0%、15.3%和11.8%。基本生活商品消费保持增势，饮料、日用品分别增长12.9%和11.4%。
服务消费持续恢复。8月份餐饮收入3619亿元，同比下降7.0%，降幅比上月收窄4个百分点。1—8月餐饮收入2.2万亿元，同比下降26.6%，降幅比1—7月收窄3个百分点。住宿、文化娱乐等服务行业市场活跃度有所提升，商务活动指数均高于57.0%，较上月有不同程度提升。全国快递服务企业业务量达72.4亿件，同比增长36.5%。
城乡消费同步转正。8月份，城镇消费品零售总额2.9万亿元，同比增长0.5%，增速较上月回升1.6个百分点；乡村消费品零售额4298亿元，同比增长0.7%，增速回升2个百分点。
网络消费高速增长。1—8月全国网络零售额7.0万亿元，同比增长9.5%，比1—7月提高0.5个百分点。其中实物商品网上零售额5.9万亿元，同比增长15.8%，增速比上月加快0.1个百分点，占社零总额比重24.6%，比去年同期提高5.2个百分点。
“当前，中国疫情防控取得重大战略成果，消费市场已进入‘金九银十’消费旺季，随着‘六稳’‘六保’政策和常态化疫情防控措施持续落实落细，一系列促消费活动深入组织实施，市场人气稳步回升，商业秩序全面恢复，消费潜力不断回补释放，消费回升势头进一步巩固。”商务部消费促进司负责人表示。
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