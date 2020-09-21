美联储暗示零利率将至少维持到2023年

美联储当地时间16日在联邦公开市场委员会（FOMC）例会后发表声明称，将基准利率维持在0%-0.25%区间不变，继续维持当前利率水平，直至就业市场符合充分就业评估，通胀升至2%并有望在一段时间内超过该水平。美联储发布的点阵图显示，当前利率水平将维持到2023年底。

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