巴菲特54年来首次“打新” 这家硅谷“新贵”什么来头

在2016年的伯克希尔·哈撒韦股东大会上，“股神”巴菲特曾将投资IPO比喻成买彩票。“你根本不必担心IPO实际发生了什么，反正天天有人中奖”。

在巴菲特眼中，“打新”是投资者炒作借此致富的工具，不是投资的良好基础。所以自1956年福特IPO以来，巴菲特一直没有投资IPO。

近日，巴菲特破天荒地投资了一家新上市的美国公司，该股于9月16日上市，第一天就让巴菲特进账8亿美元。

今年美股最大IPO

当地时间9月16日，硅谷云计算服务公司Snowflake在纽约证券交易所上市，发行价为120美元，收盘飙升111.61%，报253.93美元，市值707亿美元，创软件公司史上最大规模IPO纪录，也是今年美股市场迄今为止最大的IPO。

Snowflake成立于2012年，总部位于加州的圣马特奥，是一家云计算初创公司，三位创始人都来自欧洲。

Snowflake董事长兼CEO Frank Slootman认为，传统的云服务商还是以机器为中心将客户数据搬到云端，而Snowflake的数据仓库一开始就是以云架构来设计的。

作为全球数据仓库解决方案领域的领头羊，Snowflake放弃传统数据仓库架构，创造性地提出DWaaS概念（全称Data-Warehouse-as-a-Service），将存储和计算彻底分离，从本质上解决了传统架构系统架构易崩溃、高频读写难、数据复制与迁移难等诸多问题。

有分析指出，Snowflake为企业储存和访问云端数据提供新方法，而不用依赖与硬件绑定的资料库，这或许会成为未来数据仓库的发展主流。

美国科技类评论家Billy Duberstein认为，Snowflake成功地利用了当今企业应用技术的两个最大趋势：大数据处理和公共云。在Billy Duberstein看来，Snowflake成为业界黑马的秘诀在于，通过优化公共云的技术，充分利用了基于云的数据分析需求，使其极其容易使用，且无需维护。

在过去几年，Snowflake在欧美市场受到大量中小企业的青睐。而受到华尔街的青睐主要是因为其业务惊人的发展速度。

Snowflake招股书显示，2020财年(截至2020年1月31日)，Snowflake的营收为2.65亿美元，相比于2019财年增幅高达174%。到2021财年上半年(截至2020年7月31日)，其营收达到2.42亿美元，相比2020财年上半年增长133%，预计全年营收将超5亿美元。

但在营收大幅增长的同时，该公司亏损也在增加，在今年截至1月31日的2020财年，Snowflake净亏损3.485亿美元，较上一财年的1.78亿美元也接近翻番。

不过，Snowflake对其股票上涨信心满满，其最初发行区间为75美元到85美元，后续上调至100美元到110美元，最终又上调至120美元，共发行2800万股股票，筹资额为33亿美元。

在9月16日开盘时，Snowflake 245美元的股价，较发行价就已经翻番，而在盘中最高时，股价还曾超过300美元，一度达到了319美元，盘中最低时的231.11美元，也远高于120美元的发行价。

巴菲特转向科技股

Snowflake的IPO文件显示，伯克希尔·哈撒韦和Salesforce Ventures会在上市时直接购买2.5亿美元的股票，巴菲特还将从Snowflake的一位投资人手中再购买价值超3.2亿美元的股票。

作为长期价值投资者，巴菲特近年来不断投资其之前厌恶的科技股。

在截至今年二季度末，伯克希尔持仓股中，科技股市值第一次超越金融，科技股总市值约占38.24%，金融股占35.22%。在巴菲特持仓Top 10里，苹果排名第一，伯克希尔持有苹果5.7%股份。4月开始，苹果股价不断突破新高，于7月底短暂调整后再次上涨，并于9月2日达到137.98美元创历史新高，市值达到2.36万亿美元。

有分析指出，投资Snowflake可能是伯克希尔·哈撒韦在多年来错过科技业爆炸性增长后，试图投资下一个科技明星的举动。

美股IPO旺季

截至目前，追踪新上市公司的Renaissance IPO ETF今年上涨近60%，该ETF去年涨幅近35%。去年在纳斯达克上市的企业包括Lyft、Peloton、Beyond Meat、SmileDirectClub和Zoom，在纽约证交所上市的则有Uber、Pinterest、Chewy和Levi Strauss。

今年，美股市场IPO更加强劲。“鉴于市场和相对估值的强劲程度，许多企业正在加快推进其IPO计划。”美国银行美洲股票资本市场主管吉姆·库尼(Jim Cooney)表示，“主要驱动因素既有企业的巨大创新，也有金融因素，包括美联储提供的零利率环境和量化宽松。”

据英国《金融时报》报道，美股自3月跌至谷底以来目前已反弹近50%，吸引了一系列公司前往上市。根据路孚特的数据，从年初至今，今年企业的筹资总额是2014年以来最多的。

(责编：李都也(实习生)、李栋)