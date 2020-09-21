国庆假期民宿订单有望反超去年

本报讯（记者 潘福达）即将到来的8天国庆长假为旅游业再注入一针强心剂。木鸟民宿近日发布《2020年中秋国庆假期出游住宿预测报告》称，国庆期间入住订单量已达到去年整个国庆假期订单总量的80%，整体预订量有望反超去年。
平台数据显示，国庆假期最受欢迎的十大热门城市分别是重庆、长沙、成都、上海、西安、青岛、厦门、南京、杭州、武汉。用户入住民宿的天数以3天至5天为主，合计占比超6成，其中入住天数在4天的占比最多。预订房型中，一居室房型占比达63%，多人组合的聚集性出游变少，二人组合游最受欢迎。赏秋景点前五名分别是长沙岳麓山、南京栖霞山、四川九寨沟、杭州西溪湿地、北京香山公园。
爱彼迎近日公布的预订数据显示，相较于“五一”小长假，800公里以上的长距离旅行在今年国庆节占比大幅提升，1600公里以上的超长距离旅行占比增长最为迅猛。从客源地来看，来自上海、北京、广州、深圳的一线城市居民最渴望在今年“十一”出行。
今年亲友组团出行的比例较往年有所增加。其中，别墅搜索量超过公寓的2倍以上，反映用户对私密大空间的需求有所上升。可免费停车、允许携带宠物成为人们今年在搜索黄金周房源时的热门筛选条件，体现了自驾出游人群的增长以及日趋个性化的旅行需求。
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