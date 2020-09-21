1081只！年内新发基金数创新高

北京商报讯（记者 孟凡霞 李海媛）在今年权益类市场火热发行，爆款基金频出的同时，不仅基金发行份额首破2万亿份大关，年内新发基金的数量也不断增长，并创下新高。据公开数据统计，截至9月20日，年内新发基金的数量达到1081只（份额分开计算，下同），已超越2019年全年的新发数量。有业内人士认为，新发规模和数量的快速增长，离不开市场回暖、居民储蓄向资本市场转移的大趋势。展望今年四季度，新发基金或还将保持一个较好的发行态势。

同花顺iFinD数据显示，截至9月20日，年内新发基金数量已达1081只，发行总份额为2.2万亿份，目前新发数量及规模已超过2019年全年，且均创历史新高。而2019年全年新发基金总数为1080只，发行总份额仅为1.43万亿份。数据显示，新发基金数量自3月起开始明显增长，期间虽有小幅波动，但3月以来，每月新发基金数量都在100只以上。同时，月度新发基金数量于8月达到峰值，当月共发行159只新基金。截至9月20日，9月已新发82只基金，目前仍有27只基金于本月待发。

财经评论员郭施亮认为，年内新发基金超过去年，很大程度上受益于市场环境回暖影响，同时也和投资者认购热情升温、市场增量资金流入等因素密切相关。

前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受北京商报记者采访时也提到，居民储蓄向资本市场转移，投资者会通过买入基金来入市。同时，今年新发基金的发行数量和规模均创历史新高，也与当前市场结构有关。在市场逐步转向机构投资者的时代，机构投资者占比增加，也会促使新发基金数量及规模随之增加。

与此同时，在今年资本市场背景利好的情况下，权益类新发基金的规模和发行数量都赶超去年。截至9月20日，年内权益类新发基金共605只，发行份额约为1.4万亿份，份额占比高达63.52%，较去年末增长29.43个百分点。而在2019年权益类基金仅发行477只，发行份额为4858.48亿份，占比仅为34.09%。

在权益类产品新发数量和占比“领跑”之时，债券型基金表现则相对逊色。北京商报记者发现，去年新发数量最多的是债券型基金，全年共新发514只，发行份额为8990.94亿份，占比高达63.08%。而今年以来债基发行占比仅有35.02%。据中基协最新数据显示，截至8月底，债券型基金规模为2.82万亿元，环比下降2.08%。实际上，今年以来债券型基金规模呈先增后减的发展趋势，自1月以来规模不断上涨，且在4月达到3.43万亿元的高点，但从5月起便一直下滑，至8月底，债券型基金规模已略低于1月底的2.83万亿元。

郭施亮认为，2019年及此前几年股票市场表现比较分化，而今年债券基金表现相对逊色，反观股票市场则表现可观，市场潜在投资回报率有所提升，在市场风险偏好有所增加背后，有利于吸引资金进场，促使权益类新发基金增加，投资者认购热情明显提升。

展望后市，杨德龙认为，今年四季度，新发基金还会保持一个较好的发行态势。长远来看，新发基金的规模和数量都有可能大幅增长。“在市场保持活跃投资状态背后，新发基金数量攀升的局面估计会延续一段时间。若市场跌破‘牛熊市’分界线（年线或半年线），那么新发基金规模则可能存在拐点。”郭施亮如是说。

(责编：李都也(实习生)、李栋)