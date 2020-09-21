币圈骗局再泛滥 电话拉人头微信群养“韭菜”

由“专业人士”指导、可直播教学、投资价值盘、带领“赚钱”……不少人士对这样的电话及说辞可能并不陌生。近日，北京商报记者调查发现，币圈通过电话拉人头、微信群带单，诱导新用户炒币的乱象再次泛滥，对方假借火币网、币世界、OKEx等客服的名义，声称平台有专业分析师在群内带单交流，但实际情况却是：一旦被拉进这些交流群，就相当于进入了“韭菜圈” ，一场谋划已好的骗局也由此开始。

免费的“币圈交流群”

“您好，我是币世界客服，现特邀请您加入我们的VIP币圈交流群，分享赚钱经验”“您好，我们火币网最近在做免费宣传活动，邀请了经验丰富的老师来做币升值的免费分享”……近期，北京商报记者接到不少类似“客服”推广电话。

为一探究竟，记者通过了该客服的微信好友要求，并加入了一个名为“币胜社区”的微信群。该群已是“币胜社区”的第263个微信群，群内除了建群的群主、说明群规则的群助理、分享“经验”的“专家”外，日常还有几名负责活跃气氛、参与讨论的固定群成员。目前，该群仍在扩大中，新加入的人员以男性居多，另也有宝妈、老年人这一类人群。

进群以后，首先会由群管理分享群规则，组织群分享活动。然后会由群“专家”讲解币圈知识。分享完毕后，群助理会告诉群成员，感兴趣的用户可以添加“专家”微信进一步交流。

实际上，这已经是北京商报记者近期加入的第三个类似的币圈群。不过，此次有所不同的是，该群“专家”也分享了币圈的一些常见诈骗手段以及高风险提醒等，这也使得部分新入群用户对该“专家”所言深信不疑。

放长线钓大鱼

“用户都是需要培养的，不讲点干货，让新用户尝点甜头，怎么进一步建立信任度？”业内人士林枫（化名）告诉记者，“目前，皆是关于币圈操作风险提示的，现在的新用户哪怕是小白也有警惕意识，因此，社区‘专家’分享币圈诈骗手段，提示投资风险，这也是为了‘教育’用户，为后期互动打好基础，放长线才能钓大鱼。”

“一旦被拉进这些交流群，就相当于进入了‘韭菜圈’。”林枫称，通过这种拉人头、进微信群分享投资建议的方式，基本都是有一个团队在操作，目的一般是引导投资，在建立社群影响力后，诱导用户买币甚至合约跟单，或者是受币圈项目方所托，诱导用户投资一些其他的项目，以从中获利。

值得一提的是，林枫这一说法也得到了“币胜社区”“专家”本人的印证。该人士在群中坦言，“本人为大家讲币，目的很简单，第一，为了年底的基金，第二，为提升自身名气”。

事实上，这类情况并不鲜见，除记者本人经历之外，不少读者也向记者反映，近期频繁接到这一类电话：对方自称是火币网、币世界、OKEx等的客服，声称平台正在做活动，有专业的分析师在群内带单交流，加个微信免费拉进群。群里会有 “老师”“专家”通过科普币圈资讯、分析行情等操作，带着用户炒币甚至合约跟单，也就是所谓的“赚钱”。

官方亲自打假

很明显，此类骗局近期又开始泛滥。在上海对外经贸大学人工智能与变革管理研究院区块链技术与应用研究中心主任刘峰看来，这种币圈市场电话拉人头、微信群养“韭菜”的市场乱象兴起，缘由主要还是在于区块链投资/投机市场的火热。近期比特币价格维持在10000美元上下，币圈市场热度上升，是导致这些违法行为死灰复燃的根本原因。

“另外区块链交易市场是一个全球性的市场，由于尚处在发展的初期，价格波动大，且不乏有合约交易这类具有赌博性质的交易市场存在，因此这些拉人头、养‘韭菜’的不法组织可以充分利用‘内盘’‘私盘’甚至联合国外那些交易所杀熟宰客。”刘峰告诉记者。

此外，在业内人士看来，近期央行数字货币进展频频，不乏一些不法机构会“搭车”数字货币热度，打着数字货币的幌子向大众进行金融诈骗的行为。

值得一提的是，这些所谓的“火币客服”“OKEx客服”，也得到了平台官方的打假。9月20日，OKEx相关负责人向记者回应称，OKEx官方从未组建各类“老师/专家带单”“指导炒币”类交流群，更不会主动联系用户加入这类社群。凡是打着OKEx旗号诱导用户炒币的行为，均可视为诈骗。火币方面同样告诉记者，用户如果接到这一类电话，首先要判断是否是真的火币客服群。

“这些虚拟货币的发行，可以说是披着互联网外衣的诈骗。” 南开大学金融学教授、联储证券董事兼首席经济学家李全告诉记者，要防范这类非法虚拟货币推广，不仅要加强执法的力度，对此类产品应予以严格监管，对相关不法机构应予以取缔，同时还应对社会公众加大宣传力度，对社会普及数字货币的相关知识。

(责编：李都也(实习生)、李栋)