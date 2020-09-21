原标题：疫情二次“预警” 欧洲经济阴霾再现

最担心的事情还是发生了。在过去这段时间，欧洲新冠肺炎确诊人数持续增加，法国单日新增创下疫情暴发以来的新高，经济和财政部长勒梅尔不幸“中招”，英国首相约翰逊也直言，英国出现第二波疫情“不可避免”，更严格的全国防疫限制措施已经在考虑之中。欧洲风声鹤唳，7500亿欧元复苏基金的达成本就磕磕绊绊，眼下也仍未出现更多刺激计划，一旦疫情二次暴发，影响可想而知。

疫情卷土重来

全球新冠肺炎确诊病例超过3000万例之际，欧洲疫情出现了再度暴发的趋势。在这一轮危机中，法国首当其冲。根据法国公共卫生署19日公布的数据，截至当天14时，法国24小时新增新冠肺炎确诊病例13498例，累计442194例。值得注意的是，法国单日新增病例数不仅再创新高，且连续两日超过1.3万例。

对法国来说，最近一段时间情况已经明显不妙。根据法国官方发布的最新统计数据，自9月初以来，法国确诊人数不断攀升，住院接受治疗的患者人数持续增加，“各项指标都显示法国疫情明显恶化”。另据法国媒体18日报道称，勒梅尔当天在社交媒体上表示，他的新冠病毒检测结果呈阳性，他没有任何症状，目前在家中隔离。

同样的情况不止发生在法国。“我们正看到第二波疫情出现。法国、西班牙乃至整个欧洲……我担心英国完全不可避免。”当地时间18日，约翰逊在牛津郡迪德科特镇考察英国政府投资新建的一所疫苗生产中心时，做出了这样的表述。

而在被问及是否会再次施行全国“居家令”的问题时，约翰逊回答称，再度施行全国“居家令”将是“财政灾难”，他一点也不希望那样做。但约翰逊也提到，政府会考虑是否需要实施比6人聚集上限更为严格的全国防疫限制措施。

正如约翰逊的担心一样，整个欧洲都被疫情反弹的阴霾所笼罩。从本月16日起，德国连续多日新增病例在2000例左右，累计病例超过27万例。西班牙迄今为止已有超过64万人确诊，仍是欧洲国家中疫情最为严重的一个。其中，马德里感染率是西班牙全国平均水平的2倍以上，部分地区将于21日起实施封锁。

商务部研究院国际市场研究部副主任白明称，无论是欧洲还是美国，疫情其实都比想象中的严重，而且他们在疫情没有真正缓解的时候，或者说仅仅是稍微有些缓解但并没有被控制住的时候就急于重启经济，导致前期努力功亏一篑。当然政府的压力也很大，要考虑就业、考虑选民，政府往往在很多地方也确实无能为力。

新一轮“经济危机”

对整个欧洲而言，疫情的再度暴发不仅仅是公共卫生问题，经济的冲击更加让人难以忍受。当法国疫情恶化的趋势已经越发明显的时候，法国人也因此承受着巨大的压力，目前，法国人在瑞士、德国、比利时都成为“不受欢迎的人”，据了解，这三个邻国将法国的许多省份或大区标记为疫情红色地区，从法国入境的人员必须接受检疫隔离。

“我们迫切需要在这个问题上取得进展，以免给我们的同胞和外国人留下不好的印象。”法国马耶纳省议会主席奥利维耶·里谢福如此说道。但当这样的情况出现时，影响的或许就不仅仅只是一个名誉问题了，比如此举是否会带来新一轮的旅行限制，进而再度影响法国的经济复苏。

本月初，法国负责旅游事务的国务秘书让·巴蒂斯特·勒莫因还表示，今年上半年法国旅游业或萎缩25%。据介绍，根据初步估计，在国际旅游收入方面，今年1-6月法国累计损失50%，达123亿欧元，而去年法国国际旅游收入为255亿欧元。但相比起其他国家，法国的情况还算好的，比如作为欧洲旅游大国的西班牙，国际旅游收入的降幅或达到98%。

不巧的是，直到第二波疫情出现反弹态势，西班牙也仍旧是欧洲疫情的“震中”。当地时间16日，西班牙马德里大区公共卫生部副部长萨帕特罗宣布，马德里大区政府将从本周末起在新冠肺炎发病率最高的街区采取选择性禁闭的措施。

“封锁”再度来临。事实上，疫情已经对西班牙经济造成严重冲击，今年二季度，西班牙经济环比萎缩幅度高达18.5%。这一数据表明，西班牙经济正以创纪录的速度陷入有史以来最严重的衰退，同时西班牙过去六年取得的复苏被消耗殆尽。另外，政府预计，西班牙2020年经济将萎缩9.2%，超过2008-2013年金融危机期间的降幅。

眼下，新一轮危机再起，经济压力越发明显。白明认为，疫情再次暴发首先会导致消费能力受到影响，很多营业场所开不了门，进而就会影响就业，短期内企业可以休假，但时间长了有些企业就倒闭了。更重要的是，国际产业链也可能因此出现中断，甚至被替代，要知道国际产业链的占位已经不完全由竞争力支配了，现在“本事”再大，疫情之下停工也无能为力，所以说产业竞争力未必是唯一的因素，竞争环境也十分重要。

恢复难上加难

“这个数值应给所有人敲响警钟。”当地时间17日，世卫组织欧洲分部主任克鲁格援引WHO监测表指出，自9月11日以来，欧洲各国日新增确诊人数稳定在4万-5万之间，已持续逼近甚至超过4月1日前每日新增确诊峰值，当时这一峰值为4.3万例。而随着疫情的反弹，对经济复苏的拖累或许也会更加明显。

本月初，欧盟统计局公布的数据显示，今年二季度经季调后欧元区国内生产总值（GDP）终值为环比下降11.8%，欧盟GDP环比下降11.4%，两项数据均创自1995年有记录以来的最大降幅。报告指出，二季度GDP降幅主要是受消费者支出大幅下降影响，环比降幅达到12.4%。

疫情反弹，不得已实施封锁措施，消费下降、失业上升、经济受拖累……仿佛一个怪圈，只要疫情无法控制住，后续的一切都像噩梦一样挥之不去。而在第一轮疫情暴发的时候，欧洲乃至全世界便已吃过苦头。

而为恢复经济，不少国家已经做出了努力。当地时间3日，法国政府还宣布，推出总额约1000亿欧元的经济重振计划，以应对新冠疫情蔓延给法国经济带来的挑战。据了解，该计划规模是2008年金融危机时法国推出经济刺激计划规模的4倍，也是迄今为止欧洲国家推出的最大规模的经济复苏计划。

但路透社分析称，尽管欧洲央行已经将紧急购债规模扩大至1.35万亿欧元，欧盟也推出了7500亿欧元复苏基金，但眼下并未采取更多刺激措施，欧洲经济在2022年底前恢复到疫情水平的可能性不大。而路透社在9月15日-17日对经济学家的调查发现，90%受访者认为第二波疫情是接下来一年欧元区经济最大的威胁。

“欧元区经济其实面临很严重的冲击。”对外经贸大学国际经济研究院院长桑百川称，此前艰难达成的救市方案可以说是雪中送炭，对缓解经济有一定的帮助，但欧洲自身的经济复苏仍旧缓慢，首先是疫情防控当中，企业停工停产及失业率明显上升，尽管各国出台救助方案，但受个人可支配收入的下降，社会消费需求短期内很难恢复。

而在投资方面，桑百川称欧元区无论是吸收外资还是国内投资都很低迷，经济增速很难回升，外贸在边境管控措施加严的背景下受到严重冲击，各国以邻为壑的管理措施使经济全球化受到冲击，外需明显下滑，在消费、投资及出口都面临窘迫局势的当下，要想恢复经济需要很长一段时间。

(责编：李都也(实习生)、李栋)