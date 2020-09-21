财政收入连续3个月实现正增长 1.7万亿直达资金已形成实际支出7358亿

财政部数据显示，8月，全国一般公共预算收入12043亿元，同比增长5.3%，在6月、7月分别增长3.2%、4.3%的基础上，8月收入增幅比上月提高1个百分点，这也是我国一般公共预算收入连续三个月实现正增长，反映出经济恢复性增长基础进一步巩固。
从税收看，8月全国税收收入增长7%，主要是受工业增加值、固定资产投资、工业企业利润等增速继续稳定回升，PPI降幅收窄以及汽车等行业加快恢复的带动。分税种看，国内增值税增长3.7%，年内首次正增长；进口环节税收、国内消费税、车辆购置税分别增长1.3%、1.5%、20.9%。企业利润和居民收入继续恢复性增长，以及股权转让和股息红利收入增长，带动企业所得税、个人所得税分别增长14.1%、17.4%。土地和房地产销售增长，带动契税、土地增值税等房地产相关税收延续7月的增长态势。
1至8月累计，全国一般公共预算收入126768亿元，同比下降7.5%，降幅比1至7月收窄1.2个百分点。全国税收收入108236亿元，同比下降7.6%，连续四个月降幅收窄。非税收入18532亿元，同比下降7%，企业负担持续减轻，涉企收费继续下降，行政事业性收费收入、地方教育费附加等专项收入分别下降4.5%、2.5%。
支出方面，8月，全国一般公共预算支出16426亿元，同比增长8.7%，主要是各地抓紧推进重大项目实施，直达资金支出进度进一步加快。同时，全力做好防汛救灾工作，全国防汛支出增长22.2%。
1至8月累计，全国一般公共预算支出149925亿元，同比下降2.1%，降幅比1至7月收窄1.1个百分点。其中，中央本级支出21276亿元，下降4.1%；地方财政支出128649亿元，下降1.7%。业内指出，全国财政支出下降，除了前几个月受疫情影响，部分项目支出进度比去年同期放缓外，主要是各级政府严格落实过紧日子的要求，压减非急需非刚性支出。其中，一般公共服务、城乡社区支出分别下降6.1%、24.6%。同时，疫情防控、脱贫攻坚、基层“三保”等重点领域支出得到有力保障，与疫情防控直接相关的公共卫生支出增长70.2%，扶贫支出、社会保障和就业支出分别增长12.8%、10.9%。
中央直达资金方面，财政部直达资金监控系统数据显示，截至8月31日，在1.7万亿元直达资金当中已形成实际支出7358亿元，其中市县基层支出7125亿元，占比96.8%，体现了资金直达基层的政策效用。如果按照支出进度测算，实际支出的7358亿元，占中央财政已下达资金的44.1%，高出序时进度（按照7月1日起至年底前完成全部支出测算，序时进度为33.3%）10.8个百分点。
据了解，各地结合本地实际，大力优化直达资金支出结构，重点用于疫情防控、保居民就业、保基本民生、保市场主体、保基层运转以及支持重大项目建设等，在支持统筹推进疫情防控和经济社会发展方面发挥了重要作用。
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