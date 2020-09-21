汽车市场回暖程度超预期 促消费政策效果凸显

中国汽车流通协会日前表示，9月汽车市场持续回升，预计狭义乘用车零售销量同比增长在8%左右。多位业内专家表示，到目前为止，中国汽车市场累计销售量同比虽然仍呈现下降状态，但市场恢复程度远超预期，汽车促消费等政策效果开始凸显。

中国汽车工业协会数据显示，今年8月，汽车产销分别完成211.9万辆和218.6万辆，产量环比下降3.7%，销量环比增长3.5%，同比分别增长6.3%和11.6%。产销已连续五个月呈现增长，其中销量已连续四个月增速保持在10%以上。而前八个月，汽车产销分别完成1443.2万辆和1455.1万辆，同比分别下降9.6%和9.7%，降幅较前七个月分别继续收窄2.2个和3个百分点。其中，乘用车、商用车、新能源汽车和自主品牌汽车等几个重要指标全面上扬。

国家信息中心副主任徐长明日前表示，中国汽车内需市场虽累计同比有较大幅度下降，但恢复程度远超预期。中国汽车注册量恢复率自今年4月以来，已连续实现同比上涨，今年7月，中国汽车注册量同比恢复率已达116.8%。分析原因，主要有两大因素推进了汽车市场加速恢复：一是疫情导致汽车购买前移及购买意愿提高，促成当期购买量的增加；二是中国出台的汽车消费若干鼓励政策，促进了消费热情。

中国汽车工业协会表示，随着我国统筹推进疫情防控和经济社会发展工作持续取得积极成效，国民经济运行保持稳定恢复态势，生产供给加快恢复，市场需求逐渐复苏，市场信心趋于增强。在此背景下，汽车行业恢复形势持续向好。

国家统计局数据显示，8月国内经济保持了稳定复苏的态势，8月社会消费品同比增速年内首次转正，前8个月累计规模以上工业增加值和出口的累计增速都实现了年内的首次转正。地方政府促销补贴等政策持续加强，当前车市刺激政策省份覆盖率在50%以上，这些都对车市有一定的拉动作用。

有分析认为，“金九银十”是传统的销售旺季，再加上商务部、各地方政府促消费政策的密集出台，以及车展等营销活动的频繁出现，叠加当前已有的地方性车市刺激政策，将进一步激发消费需求。四季度汽车零售市场预计延续稳定增长态势。

与此同时，二手车市场的经营状况也逐渐向好。中国汽车流通协会发布的“中国二手车经理人指数”显示，8月二手车经理人指数为49.6%，信心指数为53.5%，较上月有所提升，二手车市场也进入景气运行区间。

(责编：李都也(实习生)、李栋)