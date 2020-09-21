欧亚多国疫情恶化 经济元气难恢复

最近一段时间，欧洲和亚洲一些国家的疫情形势持续恶化，新冠肺炎单日新增病例数在几个国家创下新高。面对越来越严峻的防疫形势，不少国家重新开启“封城”措施。分析称，全球经济复苏前景面临较大压力。

欧洲二次疫情“凶猛”

近期，欧洲新冠肺炎感染人数大幅增加，多国再度强化防疫措施。英国政府19日数据显示，该国新冠确诊病例数单日增幅达到4422例，这是四个多月来的单日增幅新高。英国媒体18日报道，多名内阁大臣正在考虑在全国范围内二度“封城”。英国一名流行病学家、政府前高级卫生顾问19日建议，英国可能需要重新施行部分全国性防控疫情的禁令，且宜早勿迟。

英国首相鲍里斯·约翰逊18日说，英国出现第二波新冠肺炎疫情“不可避免”，但是再度施行全国“居家令”将是“财政灾难”，政府会考虑是否采取更严格的全国防疫限制措施。英国帝国理工学院日前发布公报说，该校研究人员领衔的团队开发了一种比手机还小的新冠病毒检测装置，可在无实验室设施的情况下90分钟内完成检测，已在实际检测中显示较高准确性。英国政府近期订购了580万套。

法国政府网站19日数据显示，法国过去24小时新增新冠确诊病例13498例，刷新了自疫情开始以来的单日最高纪录。另据法国媒体报道，法国经济和财政部长勒梅尔的新冠病毒检测结果呈阳性。巴黎政治学院多名学生新冠检测结果为阳性，该校巴黎校区自9月21日起关闭14天。

疫情愈发严峻迫使法国各大城市和地区准备好实施更严格的限制，以控制最新的病例激增。波尔多和马赛已经采取更严格的限制措施，包括限制在海滩集会、户外公共活动等。

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所19日数据显示，截至当天零时，德国24小时内新增新冠确诊病例2297例。德国媒体报道，这一数据为4月以来最高值。专家说，要警惕疫情像其他一些欧洲国家一样反弹。

据德新社报道，德国暂未考虑采取边界管控措施。疫情初期，欧盟实施外部边界管控，成员国间也采取边界管控。防疫措施见效后，欧盟成员国6月开始取消彼此间边界管控，即欧盟内部边界管控；7月起逐步开放外部边界。

西班牙疫情近来出现严重反弹，其中马德里地区疫情最为严重，单日新增病例数约占全国三分之一。马德里自治区政府18日宣布，将对部分地区实施限制人员流动的措施，以遏制疫情蔓延。

爱尔兰总理米歇尔·马丁18日晚宣布，从当日午夜起，在首都都柏林启动3级疫情响应机制以应对该地区不断恶化的新冠肺炎疫情。过去数周，爱尔兰疫情出现明显反弹。爱尔兰卫生部数据显示，过去12天，都柏林和全国的单日确诊病例数量均回到了5月前后的水平。

亚洲多国疫情反弹

除欧洲外，亚洲多国疫情反弹形势同样严峻。以色列总理府和卫生部18日发布联合声明宣布，为期三周的全国范围“封城”措施于当日14时生效。封城期间适逢犹太新年和赎罪日等以色列重要节日，减少节假日人群聚集是政府再次“封城”的重要原因。这是以色列继今年3月至5月全国“封城”后再度实施这一措施。

韩国中央防疫对策本部19日数据显示，自9月6日以来，两周内新增1883例新冠确诊病例，其中530例感染途径不明，占比28.1%，创政府自4月开始收集相关数据以来最高纪录。防疫部门日前把9月28日至10月11日的两周定为“特别防疫期”，随时可能根据疫情发展上调防疫响应级别。地方政府呼吁民众节假日尽量不要返乡，并保持疫情防控高度戒备状态。

据韩联社报道，尽管防疫部门建议民众过节尽量减少外出，继续配合政府的防疫工作，但由于出境游停摆，选择国内度假的人有所增加。韩国各地主要度假村和酒店中秋期间客房已基本订满，全国高尔夫球场的预约量也呈上升趋势。

而在南亚地区，印度仅用了不到两周的时间，累计病例就超过了巴西，成为全球新冠肺炎确诊病例数量第二多的国家，而且印度当前每日新增病例数几乎为美国的两倍。日前，亚洲开发银行预测本财年印度经济增长将萎缩9%。

近期，标普、穆迪、高盛等机构都下调了印度经济的增长预期：标普从此前的-5%下调至-9%；穆迪从原先的-4%大幅下调至-11.5%；惠誉从-5%下调至-10.5%；高盛从-11.8%下调至-14.8%。标普指出，仍在蔓延的新冠肺炎疫情是下调印度经济增长预期的主要原因，因为疫情导致印度服务业无法全面复苏。

经济复苏面临挑战

分析指出，如果疫情恶化形势持续，各国必将加大全国封锁力度。这样一来，刚刚显现复苏态势的各国经济恐将迎来新一轮打压，封锁措施的影响也将会在未来几个月的经济数据中得到体现。

世界卫生组织上周警告称，随着欧洲大陆病例大幅增加，欧洲出现了“非常严重的情况”，迫使某些地区重新实施封锁措施。受欧洲大陆新增感染病例影响，投资者对经济复苏前景的担忧加剧，欧洲股市上周五收盘全线下跌。路透社对分析师的调查显示，新冠肺炎病例的重现对欧元区经济复苏构成最大威胁，未来一年经济成长和通胀更有可能带来负面影响。

当地时间9月18日，联合国秘书长古特雷斯在联合国“可持续发展目标时刻”2020年会上表示，新冠肺炎疫情导致全球发生数十年来最严重的经济衰退，贫穷和饥饿又重新抬头、孩童无法获得教育，同时债务还在飙升。他呼吁各国应在三个关键领域采取行动：资金支持、缓解新冠肺炎疫情和树立信心。古特雷斯表示，各国如果做好疫情防控，就可以帮助国家经济向更包容、更公平、更可持续的方向转型。

世界银行最新预测显示，2020年全球经济可能萎缩5.2%，是近80年来最严重的衰退。世界银行认为，经济遭受的最大影响来自消费减少，人们由于担心感染而尽量避免社交互动，非必要经济领域的企业因封锁措施被迫关闭。这些都会使人们的开支减少，失业率也会增加。世界银行首席经济学家卡门·赖因哈特日前表示，全球经济从新冠肺炎疫情危机中复原可能需要长达五年的时间。

(责编：李都也(实习生)、李栋)