加大开放力度优化营商环境 中国多措并举稳住外资基本盘

原标题：中国多措并举稳住外资基本盘

近日，商务部公布数据显示，今年1-8月，中国实际使用外资6197.8亿元，同比增长2.6%。8月当月，全国实际使用外资841.3亿元人民币，同比增长18.7%。

今年以来，服务业在吸收外资过程中发挥了支撑作用，不仅主要投资来源地保持稳定，外资大项目也持续落地。埃克森美孚、宝马、丰田、英威达等不少跨国公司不断加大在华投资，加快在华布局。持续的扩大开放，不断优化的营商环境，这8个月以来，在多方努力下，中国外资基本盘稳住了。

服务业扩大开放发挥重要作用

“全国新设外商投资企业22602家，其中，服务业新设外商投资企业20079家，占全国新设外商投资企业数量比重为88.8%，服务业实际使用外资4766.1亿元，同比增长12.1%，占我国实际使用外资金额比重为76.9%。”商务部外资司司长宗长青在近日国务院政策例行吹风会上介绍了服务业吸收外资的情况。

他表示，从实际成效看，由于服务业开放步伐加快，我国今年服务业吸收外资实现了两位数增长，为稳外资提供了重要支撑。高技术服务业实际使用外资1387.8亿元，同比增长28.2%，占服务业比重为29.1%；信息服务、研发与设计服务、科技成果转化服务实际使用外资同比分别增长24%、47.3%和20.2%。“这充分说明了服务业扩大开放对稳外资的重要作用”。

今年以来，为深入贯彻落实党中央、国务院关于稳住外贸外资基本盘的决策部署，商务部会同相关部门，在深化试点的基础上，积极推动了全国服务业扩大开放。

在新修订发布2020年版全国和自贸试验区外资准入负面清单时，我国将条目分别缩减至33条和30条，进一步放宽了金融、教育等服务业重点领域的外资准入。按照国务院部署，加快修订《鼓励外商投资产业目录》，进一步扩大鼓励条目，使更多服务业领域的外资企业享受相关的支持政策。同时，印发《国务院办公厅关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》，给予了包括服务业在内的重点外资企业金融支持，加大对包括服务业在内的重点外资项目支持服务力度，鼓励外资更多投向高新技术产业，包括高技术服务业，降低外资研发中心享受优惠政策的门槛等。

发布《办法》推动营商环境优化

8月底，商务部发布了《外商投资企业投诉工作办法》，新办法将于今年10月1日起正式实施，再次优化了外商投资环境，稳定了外商投资预期和信心，助推了中国建设更高水平开放型经济新体制、形成国际合作和竞争新优势。此举被看作是中国加快迈向市场化、法治化、国际化营商环境的重要一步。

相比此前，新的《办法》投诉事项范围更加全面。据了解，外商投资企业、外国投资者可以向外商投资企业投诉工作机构提出的事项包括两大类，一是认为行政机关及其工作人员的行政行为侵犯其合法权益的，可以申请投诉工作机构协调解决；二是可以向投诉工作机构反映投资环境方面存在的问题，建议完善有关政策措施。

投诉工作机制更加健全。在中央层面，商务部会同有关部门建立外商投资企业投诉工作部级联席会议制度，商务部负责处理涉及国务院有关部门和省、自治区、直辖市人民政府的投诉事项，以及在全国范围内或者国际上有重大影响的投诉事项，商务部设立全国外商投资企业投诉中心具体负责处理；在地方层面，县级以上地方人民政府应当指定有关部门或者机构负责本地区投诉工作。

投诉工作规则更加清晰。为了便利投诉人进行投诉，《办法》对投诉的提出、受理、处理方式、处理时限、处理结果异议等方面的工作规则作了清晰的规定。《办法》要求，投诉工作机构应当与投诉人和被投诉人进行充分沟通，根据投诉事项的不同情况采取相关方式进行协调处理，积极推动投诉事项的妥善解决。

权益保护制度更加有力。《办法》规定投诉不影响投诉人依法提起行政复议和行政诉讼的权利，充分保障投诉人参与投诉处理程序的权利，投诉人可以自行投诉，也可以委托他人进行投诉。要求投诉工作机构采取有效措施保护投诉处理过程中知悉的投诉人的商业秘密、保密商务信息和个人隐私，对于通过外商投资企业投诉工作机制反映或者申请协调解决问题的，任何单位和个人不得压制和打击报复。

(责编：李都也(实习生)、李栋)